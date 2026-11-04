Culture
Tout est chamboulé © Vincent Arbelet

De cube en cube : tout est chamboulé au Sémaphore !

  • par Céline Nowa

    • Vingt-six cubes en noir et blanc, deux éléphants, quatre poissons, un serpent, un crocodile, une tortue et un papillon. Une fille et un garçon sur scène : voilà les ingrédients de Tout est chamboulé !

    Tout est chamboulé, c'est vingt-six cubes pour s’amuser, construire et déconstruire, des cubes à déplacer, à porter. Mais aussi pour se cacher, créer des images, des espaces et des chemins. Une traversée en duo au Sémaphore, qui laisse place à un jeu de construction où les rôles parfois s’inversent et où un abécédaire animalier met en avant le plaisir du jeu.

    Tout est chamboulé – Le18 novembre au Sémaphore, Irigny (dès 1 an)

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