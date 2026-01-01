Le mot du mois : [BISOUNOURS]

À Lyon, la politique écologiste a trouvé son animal totem. Ce n’est ni le hérisson urbain ni le pigeon des Terreaux mais bien le bisounours.

Ce sympathique ourson arc-en-ciel a manifestement obtenu un poste de conseiller en communication à l’hôtel de ville. Observons cette étonnante capacité à transformer le plomb en or verbal. Les embouteillages ? Des “modes doux de transport”. Les rues bloquées ? Une “ville apaisée”. On croirait presque entendre une berceuse municipale. Reste que lorsqu’une trottinette électrique vous frôle à 25 km/h rue de la République (un projet de bridage est dans les cartons), le côté “doux” mériterait quelques guillemets supplémentaires. L’antiphrase n’est jamais loin.

Cette novlangue verte transforme chaque décision en conte moral. Il faut être “vertueux”, “sobre”, “(éco)responsable”. Autant de termes qui, sous leur bienveillance apparente, cachent un miroir accusateur : si l’on vous demande d’être vertueux aujourd’hui, c’est que vous étiez un petit diable hier. La sobriété juge les excès passés.

Bienvenue dans l’ère de la culpabilisation douce ! Cette sémantique à bisous (en Alsace on parle de schmüswertle, “mot bisou”) provoque des réactions épidermiques. Les opposants dégainent “l’écologie punitive” avec la régularité d’un coucou (encore un gentil animal) suisse.

Car voilà le paradoxe : à force d’édulcorer, on exaspère ceux qu’on espérait convaincre. Le vocabulaire bisounours censé rassurer agace. Entre la ville “apaisée” qui râle dans les bouchons et les citoyens sommés d’être “vertueux” qui se sentent infantilisés, Lyon expérimente depuis le début du mandat écologiste une nouvelle communication politique : celle où les mots doux cachent des décisions qui le sont beaucoup moins.

Reste à savoir si les “bisounours” survivront aux prochaines élections. En attendant, gardons notre bonne humeur. C’est peut-être ça la vraie vertu.

