Culture
Les Invisibles, Hitonari Tsuji © Galerie 48

Exposition : les paysages invisibles de Hitonari Tsuji

  • par Martine Pullara

    • La galerie 48 accueille le Japonais Hitonari Tsuji, artiste protéiforme – réalisateur, scénariste, peintre, compositeur, écrivain reconnu internationalement (ayant reçu le prix Femina étranger en 1999 pour Le Bouddha blanc) – considéré comme la figure majeure d’une nouvelle génération d’écrivains japonais.

    Nourri de ses multiples pratiques artistiques, son travail aborde le thème de la mémoire, cherchant à faire émerger les traces invisibles qui traversent le temps et nous habitent.

    L’exposition met l’accent sur ses peintures à l’huile et les pastels nés de la puissance foisonnante de ses mots et de son imagination et propose d’explorer la relation étroite entre les traces de pensée inscrites dans la surface picturale et la construction plastique de ses œuvres.

    Car lorsqu’il peint, Hitonari Tsuji inscrit sur la toile, au fusain, un mot en japonais à partir duquel les images viennent à lui jusqu’à devenir une peinture.

    Ce qui apparaît sur la toile est un paysage invisible ou qui n’existe pas, saisi par la force d’une mémoire qui va au-delà de ses propres souvenirs, plus ancienne et sans doute héritée de générations lointaines.

    Les Invisibles - Hitonari Tsuji – Du 4 au 22 novembre à la galerie 48 (à La Petite Galerie, 6, rue de Vauzelles, Lyon 1er) – galerie48.fr

    à lire également
    CNMSD
    Article payant Dans les coulisses du CNSMD de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    CNMSD
    Article payant Dans les coulisses du CNSMD de Lyon 13:59
    Exposition : les paysages invisibles de Hitonari Tsuji 13:37
    Le mot du mois : [Bismillah, c’est les ténèbres] 13:00
    Article payant Louis Pradel a-t-il vraiment voulu éventrer le Vieux-Lyon ? 12:30
    "Face aux murs": le cirque, métaphore de la résilience 12:15
    d'heure en heure
    Mouvement lycéen à Lyon : un personnel de direction et un policier blessés ce mercredi matin, une plainte déposée 12:08
    Quoi de neuf à Lyon ? 12:01
    Lyon : le conseil du 8e arrondissement évacué après l’intervention de militants antifascistes autour de Raphaël Arnault 11:33
    L'OL officialise le départ de Fonseca, Maciel assurera l'intérim 11:24
    De cube en cube : tout est chamboulé au Sémaphore ! 11:08
    À Oullins, l’interpellation d’un lycéen de 14 ans après une mobilisation devant le lycée Chabrières fait polémique 10:33
    Cinq hommes condamnés à Lyon pour avoir prostitué une adolescente de 12 ans 09:25
    Métro C à Lyon : la ligne toujours à l’arrêt, des contrôles approfondis en cours 08:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut