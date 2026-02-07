Le mot du mois [ALGUE]

Les algues débarquent dans nos assiettes pour remplacer le poisson du vendredi : super aliment écolo ou défi culinaire gluant ? L'avenir nous le dira... avec du citron.

Accrochez-vous à vos fourchettes, le poisson du vendredi a de la concurrence. Et pas n’importe laquelle ! Une rivale verte, gluante qui sent l’iode et pousse toute seule sans embêter personne : l’algue. Le truc qu’on retire de notre maillot de bain à la plage pourrait bientôt trôner dans nos assiettes entre la purée et les carottes râpées. Les initiateurs du projet “Des algues au menu le vendredi” nous promettent monts et merveilles : un concentré de nutriments, zéro pesticide, une production qui sauve la planète… Tout ça en remplaçant notre bon vieux cabillaud par quelque chose qui ressemble vaguement à du papier crépon mouillé. Alors, certes, les Japonais en mangent depuis des siècles et vivent jusqu’à 150 ans (ou presque). Certes, ça capte le CO2, ça nourrit sans détruire et ça pourrait sauver les océans. Mais avouons-le : entre un filet de sole meunière et une salade de wakamé, le cœur balance. Le pire ? C’est que ça pourrait marcher. Parce qu’au fond, si nos arrière-grands-parents ont bien réussi à nous faire avaler des escargots et du boudin, pourquoi pas des algues ? Rendez-vous vendredi prochain. Avec du citron. Beaucoup de citron.

