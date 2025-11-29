Le mot du mois : [SOBRIQUET]

Substantif masculin. Surnom familier que l’on donne à une personne avec une intention moqueuse ou plaisante, faisant référence à des particularités physiques ou à des traits de caractère de cette personne, à son origine sociale ou géographique, à son métier, à une anecdote de sa vie ou encore formé sur un jeu de mots.

Le Lyonnais Jacques Bruyas, poète à ses débuts, aujourd’hui auteur d’une quinzaine de livres historiques, publie Le Joyeux Dico des patronymes et sobriquets beaujolais, aux éditions Héraclite. Un recueil original de noms d’oiseaux et autres sobriquets burlesques dont étaient, autrefois, affublés les villageois beaujolais.

Un travail de titan qui a consisté à compiler tous les patronymes villageois du Beaujolais, les petites histoires, légendes et anecdotes surprenantes à l’origine de ces délicieux surnoms.

On apprend que les Ansois étaient appelés “les brûle-à-cul” parce que près du four communal, les femmes pouvaient “‘caqueter’ à l’aise (…) des heures durant (…) [laissant] brûler leur pain ou rentraient les fesses chaudes du four communal, qui tenait autant du confessionnal que de la place aux supplices”. Les “gaillards” d’Avenas étaient, eux, surnommés “les pépikous” en hommage à un Tchécoslovaque arrivé là-bas comme travailleur à la journée dans les vignes, qui avait demandé qu’on l’appelle comme ça (pour Joseph dans son pays) qui “buvait son canon comme pas un, (…) savait jouer aux boules et (…) savait jouer de la guitare en chantant des choses qu’on ne comprenait pas, mais qui vous faisaient pâmer d’aise”. À Lachassagne, on disait des autochtones qu’ils étaient des “pène-coton d’un bon teint qui cardaient la laine, le coton, le chanvre aux alentours des bois d’Alix”.

Quant aux habitants de Montmelas, ils répondaient au doux nom de “gobemouches”, en référence au fait qu’ils avaient avalé leurs pièces d’or pensant qu’on allait les en démunir, clin d’œil au “gobemouche”, “cet oiseau imbécile qui happe tous les insectes sur son passage et crève une fois sur deux d’avoir avalé une guêpe ou une abeille”.

