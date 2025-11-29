Actualité
paysages beaujolais
© Étienne Ramousse

Le mot du mois : [SOBRIQUET]

  • par Guillaume Lamy

    • Substantif masculin. Surnom familier que l’on donne à une personne avec une intention moqueuse ou plaisante, faisant référence à des particularités physiques ou à des traits de caractère de cette personne, à son origine sociale ou géographique, à son métier, à une anecdote de sa vie ou encore formé sur un jeu de mots.

    Le Lyonnais Jacques Bruyas, poète à ses débuts, aujourd’hui auteur d’une quinzaine de livres historiques, publie Le Joyeux Dico des patronymes et sobriquets beaujolais, aux éditions Héraclite. Un recueil original de noms d’oiseaux et autres sobriquets burlesques dont étaient, autrefois, affublés les villageois beaujolais.

    Un travail de titan qui a consisté à compiler tous les patronymes villageois du Beaujolais, les petites histoires, légendes et anecdotes surprenantes à l’origine de ces délicieux surnoms.

    On apprend que les Ansois étaient appelés “les brûle-à-cul” parce que près du four communal, les femmes pouvaient “‘caqueter’ à l’aise (…) des heures durant (…) [laissant] brûler leur pain ou rentraient les fesses chaudes du four communal, qui tenait autant du confessionnal que de la place aux supplices”. Les “gaillards” d’Avenas étaient, eux, surnommés “les pépikous” en hommage à un Tchécoslovaque arrivé là-bas comme travailleur à la journée dans les vignes, qui avait demandé qu’on l’appelle comme ça (pour Joseph dans son pays) qui “buvait son canon comme pas un, (…) savait jouer aux boules et (…) savait jouer de la guitare en chantant des choses qu’on ne comprenait pas, mais qui vous faisaient pâmer d’aise”. À Lachassagne, on disait des autochtones qu’ils étaient des “pène-coton d’un bon teint qui cardaient la laine, le coton, le chanvre aux alentours des bois d’Alix”.

    Quant aux habitants de Montmelas, ils répondaient au doux nom de “gobemouches”, en référence au fait qu’ils avaient avalé leurs pièces d’or pensant qu’on allait les en démunir, clin d’œil au “gobemouche”, “cet oiseau imbécile qui happe tous les insectes sur son passage et crève une fois sur deux d’avoir avalé une guêpe ou une abeille”.

    Lire aussi :
    Le mot du mois à Lyon : adelphe
    Le mot du mois à Lyon : chronotopie
    Le mot du mois : Grantorian
    Le mot du mois : Chaussidou
    Le mois du mois : Ecosexualité
    Le mot du mois : Nocturne (façon black-bloc)
    Le mot du mois : Urinaire
    Les mots du mois : Télévorer et ralentourisme
    Le mot du mois : Réarmement
    Le mot du mois : Zythologue
    Le mot du mois : NOTICE ROUGE
    Le mot du mois : Andouille
    Le mot du mois : BOJO
    Le mot du mois : Caterpilou
    Le mot du mois : Pollstar
    Le mot du mois : PETIT ROBERT
    Le mot du mois : [CAQUETTE]
    Le mot du mois : [BUDGET]

    à lire également
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    paysages beaujolais
    Le mot du mois : [SOBRIQUET] 13:30
    police Lyon
    Agression à Lyon : un collier arraché, le suspect interpellé avec une bombe lacrymogène 12:52
    La question que tout le monde se pose : Y aura-t-il un effet Mamdani à Lyon ? 12:30
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Six personnes interpellées dans une grande opération de police à Saint-Fons 11:34
    La circulation des métros lyonnais perturbée ce samedi matin 11:19
    d'heure en heure
    Escapades au Pays de Gex Monts-Jura : une bulle de déconnexion proche de Lyon 11:09
    Drôme : hausse des accidents de la route et de la mortalité 10:45
    pollution météo lyon
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce samedi 09:32
    Préouvertures en série dans les stations de ski d'Auvergne-Rhône-Alpes 09:27
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un ciel voilé ce samedi à Lyon 09:15
    L'image du mois à Lyon 08:00
    Vincent Guilly, secrétaire CSE de Symbio, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale
    Symbio : "L’arrêt du programme a été rapide et violent pour les équipes" 07:00
    Ils ont osé le dire ! 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut