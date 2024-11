Le mot du mois : Bojo

Le 21 novembre marque l'arrivée nationale des beaujolais nouveaux. Mais c'est quoi au juste le "bojo" ?

Politique. Surnom, dans les tabloïds anglais, de Boris Johnson, l'ancien punk PM du 10 Downing Street... qui chronique aujourd'hui, avec le tact et l'élégance qui le caractérisent, pour le Daily Mail (dernier article paru au jour de notre bouclage :« Voici le président argentin qui a les couilles de se servir d'une scie sauteuse pour s'attaquer au gouvernement).

Anadipsie. Nom de théâtre du beaujolais nouveau, le vin le plus connu du monde après le champagne, paraît-il. Quand un vigneron du coin passe l'oreille au-dessus de la cuve de fermentation, il entend le bruit singulier des raisins qui fermentent. Si c'est « ben bien », c'est que le vin est sur le bon chemin. Un chemin qui pousse jusqu'au troisième jeudi de novembre (le 21, cette année), jour de sortie ministérielle des « primeurs » beaujolais. Le premier vin de l'année qui sort en France. Mazette ! 10 millions de bouteilles seront bues en France, 8 millions à l'étranger, avec des bacchanales à rendre jaloux Bacchus et Dionysos. In vino marketing !

Montage @Lyon Capitale

Mais alors, c'est quoi ce bojo nouveau qui fait couler autant d'encre, de salive et est loin de faire l'unanimité ? C'est un vin dont le raisin est vendangé en septembre, qui se fait à partir d'une technique unique, la macération semi-carbonique, particulièrement courte. Juste ce qu'il faut pour révéler des petites bombes de fruits, aromatiques.« Gourmand croquant » dirait le chef aveyronnais Cyril Lignac, star de M6. Seuls les pisse-froid et les rabat-joie, les néo-chiants à la moraline moutonnière vous diront que le beaujolais c'est dégueulasse. 3 600 hectares de vignes, 300 types de sols (granite, grès, calcaire, pierre bleue...), 700 hommes et femmes qui élaborent des vins avec leur propre philosophie, jouant avec les terroirs et le climat, ça donne non pas un mais des bojos nouveaux. Le bojo à le mojo, c'est pas faux !

