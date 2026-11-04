À Oullins, l’interpellation d’un lycéen de 14 ans après une mobilisation devant le lycée Chabrières fait polémique

L’interpellation d’un adolescent de 14 ans par des CRS, mardi 3 novembre, aux abords du lycée Chabrières à Oullins-Pierre-Bénite, a fait réagir. Le PCF dénonce une intervention violente.

La scène s’est déroulée ce mardi matin, devant le lycée Chabrières d’Oullins-Pierre-Bénite. Une vidéo de l’interpellation musclée d’un adolescent, âgé de 14 ans, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, plusieurs CRS tentent de maîtriser le jeune homme au sol et de lui passer les menottes. Une fois celles-ci posées, son corps semble pris de tremblements. L’un des policiers le place alors en position latérale de sécurité (PLS).

Dans un communiqué, Benoît Leveque, secrétaire de section du Parti communiste français (PCF) d’Oullins, affirme avoir assisté à la scène. Il décrit une "interpellation brutale d’un adolescent qui a été plaqué au sol puis maîtrisé avec violence". Selon lui, le lycéen aurait présenté des convulsions avant d’être transporté dans un véhicule de police. "Selon les informations dont nous disposons, les secours n’auraient été appelés qu’après son arrivée au commissariat", écrit-il.

Interrogé par Le Progrès, l’adolescent dénonce des violences policières et confirme avoir été pris de convulsions pendant l’intervention. Il indique avoir été examiné par les pompiers au commissariat, avant d’être remis à sa mère. D’après la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône, l’adolescent a été interpellé pour "rébellion" et "participation à un attroupement en étant porteur d’une arme en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié". "Sauf meilleure appréciation du parquet, l’interpellation est légitime et proportionnée à l’infraction commise", a estimé la police à nos confrères.

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Le PCF demande des explications

Au-delà de l’interpellation, le PCF d’Oullins critique la gestion du rassemblement organisé devant le lycée Chabrières. "Lorsque je suis arrivé sur place avec un parent d'élève, nous avons constaté la présence de jeunes calmes et désorientés. Pour la police, ils étaient des perturbateurs devant quitter les lieux. C'est dans ce contexte qu'est survenue l'interpellation particulièrement violente du jeune lycéen".

Le secrétaire de section assure qu’une dispersion dans le calme a finalement été obtenue grâce à l’intervention d’une assistante d’éducation et d’un enseignant. "Cette réalité soulève une question essentielle : comment expliquer que ce qui a pu être obtenu rapidement par le dialogue et la médiation ait semblé impossible à réaliser par les forces de l'ordre présentes sur place ?", peut-on lire dans le communiqué. Le PCF demande désormais "que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette interpellation et sur les choix opérés dans le maintien de l’ordre aux abords du lycée Chabrières".

Une enquête a été ouverte concernant cette interpellation.

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