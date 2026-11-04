Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale

De Mains en mains. Van Cleef & Arpels

Découverte de la joaillerie

Comme chaque année depuis six ans, la maison Van Cleef & Arpels organise le rendez-vous devenu incontournable “de Mains en mains”. Il est destiné à faire connaître les métiers de la joaillerie et les rendre accessibles à tous. Pour la première fois, le programme s’articule autour de la thématique des gemmes et de la place fondamentale des pierres dans les arts joailliers. Le parcours des collégiens guidera les élèves de 4e des collèges partenaires dans la réalisation d’un solitaire : sélection de la gemme, dessin, travail du métal et polissage. Outre deux très belles expositions, le grand public aura le plaisir de découvrir le Serti Mystérieux, une technique signature brevetée par Van Cleef & Arpels visant à faire disparaître le métal au profit des gemmes.

De Mains en mains. Van Cleef & Arpels – Du 21 au 28 novembre – InterContinental Lyon - Hôtel-Dieu – 20, quai Jules-Courmont, Lyon 2e

Les mains dans la terre

Architecte de formation, Garance est depuis toujours passionnée de céramique. Aujourd’hui, elle a choisi de changer de métier et d’expérimenter pleinement sa passion en ouvrant son propre atelier : Gar.Gamelle. Ici, elle transmet la créativité, stimule l’imagination, apprend les arts plastiques aux enfants et le travail de la terre aux adultes. Débutants, experts, tout le monde est le bienvenu. L’ambiance est conviviale et à chaque cours, tous semblent contents de se retrouver. Garance s’adapte au niveau et aux aspirations de chacun, conseille, guide, tout en s’appuyant sur son expérience, son regard d’architecte et sa prédilection pour les volumes et les perspectives.

Gar.Gamelle – 4, Grande-Rue, Sainte-Foy-lès-Lyon

Bien-être pour tous

Depuis cet été, un nouveau centre à la croisée du bien-être, de la nutrition et de l’activité physique s’est installé dans le 9e arrondissement. Plusieurs disciplines sont proposées, avec comme fil conducteur une approche globale et personnalisée. Si la médecine traditionnelle chinoise reste l’activité phare, vous pourrez expérimenter massages et soins bien-être, sessions de sport et de remise en forme, skin parties autour de la beauté, activités et conseils autour de la nutrition et de l’hygiène de vie, sans oublier le shake bar, avec smoothies protéinés, boissons détox ou énergisantes. Quels que soient votre niveau sportif, votre profil, vos objectifs et vos envies, n’hésitez pas à associer plusieurs expériences complémentaires. L’occasion de découvrir une nouvelle façon de prendre soin de soi.

Centre de bien-être EVO – 43, rue de Saint-Cyr, Lyon 9e

Élégance à la française

Les fashionistas lyonnaises vont se réjouir. Jusqu’au 15 novembre, Rouje ouvre son premier pop-up à deux pas de la place des Jacobins. Une boutique éphémère qui laisse découvrir, outre les collections, les coulisses de la création avec moodboards, tissus et sources d’inspiration. Fondée il y a dix ans par Jeanne Damas, la marque française explore l’univers de la mode féminine et de la beauté avec romantisme et modernité. Mêlant chic parisien, influence vintage et féminité intemporelle, elle propose des pièces élégantes à porter au quotidien. Les matières sont nobles, confortables et responsables, les tissus doux, les couleurs profondes… Une belle occasion de découvrir le processus de création tout en se faisant plaisir avec les pièces de la nouvelle collection.

Rouje – 25, rue du Port-du-Temple, Lyon 2e. Jusqu’au 15 novembre.