Le mot du mois : [URINAIRE]

Pissez sur vos salades, elles n’en seront que plus belles.

“Moyen de faire une fistule urinaire permanente au lieu d’avoir les deux uretères à nu.” La note préparatoire de Claude Bernard date de 1860, quelques années avant l’écriture de son livre Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, considéré comme un classique de la philosophie des sciences.

Un siècle et demi et quelques gouttes de pipi plus tard, la fistule urinaire semble avoir cédé la place à la cuisine urinaire. On vous l’accorde de bonne grâce, le trait est un poil forcé. Encore que. Sur le papier (WC, fatalement), cela rendrait incontinent. Il y a quelques semaines, l’association Protection Environnement Quincieux (deux fleurs au concours des villes et villages fleuris, c’est bien) proposait une dégustation, tout aussi expérimentale que la médecine de Claude Bernard, de crêpes préparées avec de la farine de blé fertilisée… à l’urine.

Vous n’avez pas pu goûter ? Nous non plus. C’est ballot. Philosophie ou science ? On vous laisse juger. L’animation a bénéficié du soutien de l’association Circulus dont le projet est de “recréer un mutualisme organique entre ville et campagne, rompu au XXe siècle avec l’invention des engrais de synthèse et l’avènement du tout-à-l’égout”. L’urine étant riche en nutriments (azote, phosphore et potassium), éléments essentiels à la croissance des plantes, pourquoi ne pas la recycler ? À Paris, une Zac envisage une collecte sélective de l’urine dans 600 logements pour pouvoir produire 47 000 litres d’engrais (à raison de quinze litres d’urine pour un litre d’engrais) qui seront utilisés afin d’arroser pépinières et pelouses du site.

À quand des cuves en bas de chez nous pour recueillir ledit liquide ? Ni une ni deux, collectons nos urines pour un monde meilleur, plus sûr et plus fun. Pissez sur vos salades, elles n’en seront que plus belles.

