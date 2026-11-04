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Image d’illustration. @Pexels

Cinq hommes condamnés à Lyon pour avoir prostitué une adolescente de 12 ans

  • par Corentin Lucas
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    • Cinq hommes ont été condamnés vendredi 30 octobre par la cour d’assises du Rhône pour leur implication dans l’exploitation sexuelle d’une adolescente de 12 ans.

    Les faits remontent au mois de juin 2022. Une adolescente, seulement âgée de 12 ans, fugue de chez elle pour aller voir un jeune homme de 19 ans qu’elle venait de rencontrer sur les réseaux sociaux et dont elle pensait entretenir une relation amoureuse.

    Mais pendant une semaine, elle est placée sous la surveillance de ce dernier et de trois de ses proches. La jeune adolescente est exploitée sexuellement et rencontre des clients après la publication d’annonces sur un site internet. Elle remet l’argent aux quatre individus en échange de cocaïne selon les informations du Progrès. Grâce au signalement d’un témoin, les policiers parviennent à retrouver la collégienne.

    Quatre mois plus tard, en octobre 2022, la jeune adolescente fugue une nouvelle fois. Cette fois, elle rencontre un autre individu majeur. Pendant un peu plus de deux mois, les deux se déplacent entre Paris, la Suisse et Cannes. L’adolescente, quant à elle, reprend une activité de prostitution, dans la rue ou par le biais des sites internet. Là encore, un témoin permet aux autorités de la retrouver deux mois plus tard.

    À la suite de cela, cinq individus ont été jugés à huis clos le 30 octobre dernier devant la cour d’assises du Rhône. Le jeune de 19 ans a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour proxénétisme aggravé. Ses trois acolytes écopent de huit ans, sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de prison avec sursis. Le dernier individu a écopé de huit années de réclusion criminelle.

    Lire aussi : Rhône : la mère de la fillette de 4 ans retrouvée morte dans son logement à Montrottier jugée irresponsable ?

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