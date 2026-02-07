Projet de stade à La Duchère : Jean-Michel Aulas simplement rappelé à l’ordre par le Conseil national de l'éthique de la FFF

Le Conseil national de l'éthique de la Fédération Française de Football (FFF) a finalement classé le dossier concernant la proposition de Jean-Michel Aulas de construire un nouveau stade dans le 9e arrondissement de Lyon.

Mercredi 4 février, le candidat à la Ville de Lyon et favori des sondages, Jean-Michel Aulas s’est rendu dans le 9e arrondissement afin de préciser sa vision pour le quartier de La Duchère. À cette occasion, l’ex-patron de l’Olympique lyonnais a annoncé vouloir construire un nouveau stade de 10 000 à 12 000 places en s’inspirant "de ce qui a été fait à Décines" avec le Groupama Stadium, mais également créer une nouvelle ligne de tramway dans ce même quartier.

"Nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales"

Une promesse de campagne qui a provoqué l’ouverture d’une enquête par la Fédération Française de Football (FFF) puisque le candidat Cœur Lyonnais, et vice-président de la FFF, n’aurait pas respecté certaines règles de conduite fixées par le Conseil national de l'éthique et de la déontologie (CNED), organe de la fédération visant à lutter contre les conflits d'intérêts. Pour rappel, en septembre dernier, Jean-Michel Aulas avait demandé l’avis du CNED concernant un potentiel cumul de mandats entre son rôle au sein de la FFF et son potentiel poste de maire. Le conseil avait finalement préconisé de ne faire aucune annonce en lien avec le football au cours de la campagne électorale.

La menace semble désormais écartée pour Jean-Michel Aulas puisque, comme le révèlent nos confrères de L’Équipe, le CNED a finalement classé le dossier. "Après avoir délibéré, le Conseil a décidé de rappeler par courrier de ce jour à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales", indique donc le CNED. Annonce dont "JMA" a pris acte. Et de conclure : "Le Conseil a décidé de classer le dossier."

