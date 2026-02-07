Actualité
Jean-Michel Aulas, candidat Coeur Lyonnais aux municipales 2026 à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Projet de stade à La Duchère : Jean-Michel Aulas simplement rappelé à l’ordre par le Conseil national de l'éthique de la FFF

  • par Clémence Margall

    • Le Conseil national de l'éthique de la Fédération Française de Football (FFF) a finalement classé le dossier concernant la proposition de Jean-Michel Aulas de construire un nouveau stade dans le 9e arrondissement de Lyon. 

    Mercredi 4 février, le candidat à la Ville de Lyon et favori des sondages, Jean-Michel Aulas s’est rendu dans le 9e arrondissement afin de préciser sa vision pour le quartier de La Duchère. À cette occasion, l’ex-patron de l’Olympique lyonnais a annoncé vouloir construire un nouveau stade de 10 000 à 12 000 places en s’inspirant "de ce qui a été fait à Décines" avec le Groupama Stadium, mais également créer une nouvelle ligne de tramway dans ce même quartier.

    Lire aussi : Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas propose de créer un nouveau tramway et un stade de foot à la Duchère

    "Nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales"

    Une promesse de campagne qui a provoqué l’ouverture d’une enquête par la Fédération Française de Football (FFF) puisque le candidat Cœur Lyonnais, et vice-président de la FFF, n’aurait pas respecté certaines règles de conduite fixées par le Conseil national de l'éthique et de la déontologie (CNED), organe de la fédération visant à lutter contre les conflits d'intérêts. Pour rappel, en septembre dernier, Jean-Michel Aulas avait demandé l’avis du CNED concernant un potentiel cumul de mandats entre son rôle au sein de la FFF et son potentiel poste de maire. Le conseil avait finalement préconisé de ne faire aucune annonce en lien avec le football au cours de la campagne électorale.

    La menace semble désormais écartée pour Jean-Michel Aulas puisque, comme le révèlent nos confrères de L’Équipe, le CNED a finalement classé le dossier. "Après avoir délibéré, le Conseil a décidé de rappeler par courrier de ce jour à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales", indique donc le CNED. Annonce dont "JMA" a pris acte. Et de conclure : "Le Conseil a décidé de classer le dossier."

    Lire aussi : Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage

    à lire également
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Projet de stade à La Duchère : Jean-Michel Aulas simplement rappelé à l’ordre par le Conseil national de l'éthique de la FFF 10:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune  10:10
    Près de Lyon, un motard et un cycliste entre la vie et la mort après une violente collision 09:37
    Météo : un ciel voilé et 12 degrés attendus ce samedi à Lyon  09:00
    Amaury Dewavrin, président du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "Si on libérait 2 500 logements vacants, demain il n'y aurait plus de personnes dans la rue à Lyon" 07:00
    d'heure en heure
    Anaïs Belouassa Cherifi en meeting à Lyon
    Municipales 2026 : "Nous ne lâcherons rien", promet Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) 06/02/26
    Tribunal judiciaire de Lyon Thierry Dran procureur de la République de Lyon
    Enlèvement d'une magistrate pour de la cryptomonnaie en Isère : tout ce qu'il faut savoir 06/02/26
    Hôtel de ville de Lyon
    Le comité mémoriel de la Ville de Lyon favorable à la débaptisation de la rue Bugeaud 06/02/26
    L'Auvergne-Rhône-Alpes première région française pour les sports olympiques d'hiver 06/02/26
    Rhône : le pont d'Azergues fermé un mois suite à un accident 06/02/26
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli propose d'installer des portiques de sécurité à l'entrée des collèges 06/02/26
    Lyon : 317 personnes contrôlées lors d'une vaste opération de sécurité dans le 7e arrondissement 06/02/26
    Compagne d'un dirigeant d'une société lyonnaise de cryptomonnaie, une magistrate enlevée en Isère 06/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut