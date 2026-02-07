Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Près de Lyon, un motard et un cycliste entre la vie et la mort après une violente collision

  • par la rédaction

    • Vendredi 6 février, un cycliste et un motard sont violemment entrés en collision sur une route de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, près de Lyon. Ils ont été pris en charge en urgence absolue.

    Peu avant 18 heures, vendredi 6 février, un cycliste et un motard qui circulaient avenue Jean-Jaurès, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, se sont violemment percutés, rapportent nos confrères du Progrès. À l’arrivée de secours, le cycliste était vraisemblablement inconscient. Les deux blessés ont été pris en charge en urgence absolue.

    Si les circonstances de l’accident restent encore floues, les deux blessés portaient un casque. Un témoin précise également à nos confrères que les deux engins se seraient percutés alors qu’ils roulaient sur des voies opposées.

    Météo : un ciel voilé et 12 degrés attendus ce samedi à Lyon 

