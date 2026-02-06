Culture
Ensemble Café Zimmermann © Jean-Baptiste Millot

Concertos de café à l’Auditorium 

  • par Guillaume Médioni

    • À la fin des années 90, le violoniste italien Pablo Valetti et la claveciniste française Céline Frisch fondent l’ensemble Café Zimmermann. 

    Empruntant le nom du lieu où furent interprétées bien des œuvres profanes de J.-S. Bach, sous sa propre direction, l’ensemble prenait la forme d’un orchestre de solistes dévolu à l’interprétation d’œuvres baroques virtuoses, concertos en tête.

    On restera ici dans le thème puisque Georg Philipp Telemann est à l’honneur : son Concerto pour flûte, violon et violoncelle en la majeur, son Double Concerto pour flûte à bec et traverso en mi mineur ainsi que son Concerto pour quatre violons sans basse en sol majeur seront au programme.

    Aux côtés d’autres Concertos, de J.-S. Bach cette fois-ci, et notamment le Concerto pour violon en la mineur, BWV 1041, accompagnés pour l’occasion de deux “Brandebourgeois” : les merveilleux Concertos n° 4 et 5 où le violon de Valetti (également à la direction) brillera de mille feux.

    Café Zimmermann – Lundi 9 février à 20 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com

