La candidate LFI aux municipales lyonnaises, Anaïs Belouassa-Cherifi a dévoilé son programme lors d'un meeting où elle a aussi concentré ses attaques sur Jean-Michel Aulas.

Anaïs Belouassa-Cherifi, la candidate La France Inousmise aux municipales lyonnaises, a présenté son projet ce vendredi soir lors d'un meeting à la Croix-Rousse devant un peu plus de 200 militants. "Notre programme répond à des problématiques de la vie quotidienne. C'est une rupture assumée avec la résignation. Nous en avons besoin pour que viennent les jours heureux et le goût du bonheur", promet la candidate LFI.

Un projet qui a une forte coloration sociale : gratuité des cantines le midi avec l’élargissement au petit déjeuner, création de restaurants municipaux avec des repas à 5 euros et 3,50 pour les étudiants, mise en place de colonies de vacances municipales ou la réquisition des logements vacants précédemment annoncée dans la campagne. “Nous garantirons à tous les enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Nous assumons la gratuité pour tous nos enfants. J’ai vu que Jean-Michel Aulas s’est découvert une âme de gauche car il propose les cantines gratuites mais ça ne change rien. Ils mentent tout le temps. Jamais ils ne le voteront et le feront”, accuse Anaïs Belouassa-Cherifi. La candidate insoumise s’est montrée sur l’estrade virulente avec Jean-Michel Aulas et ses alliés. Elle a, en revanche, épargné Grégory Doucet qui n’a pas été cité ni critiqué.

Son programme met aussi l'accent sur le service public avec retour à une régie municipale pour les repas servis dans les cantines, l'ouverture de plus de 1000 berceaux de crèche et de 9 centres de santé municipaux. Elle fait des jeunes sa priorité et promet de leur permettre de vivre dignement.

Priorité à la jeunesse

La députée LFI de la 1re circonscription du Rhône parie aussi sur des mesures symboliques comme la création d'une biennale du sport, d'un observatoire des discriminations ou l'instauration d'un référendum d’initiative citoyenne. Figure imposée de tous les candidats depuis désormais trois campagnes municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi s'est penchée sur le devenir du musée Guimet. Elle propose la création d'un musée national de l'histoire coloniale qui serait financé par l'État. Le 26 février prochain, la candidate LFI tiendra un nouveau meeting en présence de Jean-Luc Mélenchon à la Bourse du travail.