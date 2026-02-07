Lyon : l'image du mois

La 45e Traversée du Rhône ou quand Lyon replonge dans ses fleuves.

Dimanche 18 janvier, 9 h du matin. Une nuée de nageurs s’élance dans un Rhône à 9°C sous un épais brouillard. Combinaisons néoprène, palmes, dossards : la 45e Traversée du Rhône à la nage vient de commencer. Les images sont saisissantes. Des silhouettes noires qui fendent l’eau brumeuse, des kayaks du club d’Oullins qui sécurisent le parcours, cinq bateaux de sauveteurs en mer de la SNSM, des badauds médusés sur les ponts. “Qui sont ces fous ?” Ces fous, ce sont 289 nageurs – dont un Yvelinois de 65 ans venu exprès de région parisienne – qui vont parcourir 6 kilomètres de la Cité internationale jusqu’à Gerland. En moyenne, 1 heure 30 de nage, 1 heure pour les plus rapides. Avec trois catégories au départ : nage avec palmes, nage avec support flotteur et, pour la première fois, les sélections régionales de nage en eau vive. Dans les vestiaires du gymnase de la Cité scolaire de Gerland, l’excitation est palpable. Dehors, il fait 5°C. Personne ne semble s’en soucier.

“Paris a ses Champs Élysées, avec sa très grande perspective historique. Lyon qui n’a pas d’équivalent de cette très grande composition urbaine, trouve peut-être dans l’espace fluvial son espace public majeur et sa plus grande perspective sur la ville.” François Bregnac, directeur de l’Agence d’urbanisme de Lyon, au début des années 2000 @Louise Ginies

Une tradition lyonnaise retrouvée

Ces images spectaculaires rappellent une vérité historique : à Lyon, on s’est toujours baigné. Depuis le XVIIIe siècle, les “bèches” – petites embarcations formant des cercles de baignade – parsemaient le Rhône et la Saône. La tradition voulait que les petits Lyonnais sachent nager avant de savoir écrire. Cette Traversée 2026 préfigure un virage : la création d’un lieu de baignade permanent dans la darse de la Confluence, actée lors du dernier conseil municipal. 1 500 m2 de bassins flottants. Le dispositif sera “réversible et saisonnier” avec deux bassins récréatifs et un bassin sportif. À quelques semaines des élections municipales, ce projet répond à une double urgence : les canicules et le manque criant de piscines (1 pour 74 000 habitants). Mais surtout il officialise une pratique déjà existante. Car si la baignade dans les cours d’eau de Lyon est interdite depuis 2001, ce qui n’empêche personne de plonger lors des étés caniculaires, les photos de la Traversée le prouvent : Lyon peut redevenir une ville fluviale. Sans attendre 2027.

Lire aussi :