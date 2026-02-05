Actualité
Lyon : "Un ours dans le Jura" reçoit le prix Jacques Deray

  • par Loane Carpano

    • Le 13 mars prochain, l'équipe du film Un ours dans le Jura de Franck Dubosc recevra le prix Jacques Deray de l'Institut Lumière à Lyon.

    Le prix Jacques Deray, créé par l'Institut Lumière, récompense chaque année un film policier, d'enquête ou un film noir, français. Cette année, c'est le film Un ours dans le Jura de Franck Dubosc qui remporte le prix et succède au film Le fil de Daniel Auteuil : "Un ours dans le Jura a marqué le passage réussi de l'acteur, célèbre pour être l'un des piliers de la comédie française populaire, à un registre décalé, oscillant entre film noir et comédie burlesque", décrit l'Institut Lumière.

    Un pas de côté qui avait semblé séduire les spectateurs lors de la sortie en salle du film le 11 janvier dernier. Un ours dans le Jura enregistre près d'un million et demi de spectateurs et se positionne comme le troisième plus gros succès de l'année.

    Remise du prix en mars

    Le prix sera remis à l'équipe du film le 13 mars prochain à 18 h 30 à l'Institut Lumière(8e). Comme le veut la tradition, un film de Jacques Deray sera projeté ce même jour à 16 h. Cette année, le public pourra assister au thriller Netchaïev est de retour.

    La France et les collectivités déboursent 61 millions d'euros pour garder Interpol à Lyon

