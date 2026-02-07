Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune 

Météo France maintient l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune pour avalanches ce samedi 7 février.

Le risque d’avalanche ne faiblit pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que de nombreux drames sont survenus ces dernières semaines, Météo France maintient donc trois départements en vigilance jaune ce samedi 7 février.

Les territoires concernés sont l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La vigilance sera de mise toute la journée.

