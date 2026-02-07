Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Avalanches : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune 

  • par Clémence Margall

    • Météo France maintient l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance jaune pour avalanches ce samedi 7 février. 

    Le risque d’avalanche ne faiblit pas en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que de nombreux drames sont survenus ces dernières semaines, Météo France maintient donc trois départements en vigilance jaune ce samedi 7 février. 

    Les territoires concernés sont l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La vigilance sera de mise toute la journée.  

    Lire aussi : Hautes-Alpes : un skieur lyonnais de 33 ans décède dans une avalanche à Cervières

