Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Météo : un ciel voilé et 12 degrés attendus ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Une nouvelle fois, les nuages et le soleil se partageront le ciel de ce samedi 7 février à Lyon. 12 degrés sont attendus au meilleur de la journée. 

    C’est une nouvelle journée mitigée qui attend les Lyonnais ce samedi 7 février. Ce matin, le ciel au-dessus de Lyon est, en effet, déjà couvert par des nuages bas et les températures restent assez fraîches avec 4 degrés. 

    Dans l’après-midi, les nuages se dissiperont quelque peu pour laisser la place à un ciel voilé, mais le mercure sera douce puisque 12 degrés sont toutefois attendus au meilleur de la journée. 

