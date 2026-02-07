Météo : un ciel voilé et 12 degrés attendus ce samedi à Lyon 

Une nouvelle fois, les nuages et le soleil se partageront le ciel de ce samedi 7 février à Lyon. 12 degrés sont attendus au meilleur de la journée.

C’est une nouvelle journée mitigée qui attend les Lyonnais ce samedi 7 février. Ce matin, le ciel au-dessus de Lyon est, en effet, déjà couvert par des nuages bas et les températures restent assez fraîches avec 4 degrés.

Dans l’après-midi, les nuages se dissiperont quelque peu pour laisser la place à un ciel voilé, mais le mercure sera douce puisque 12 degrés sont toutefois attendus au meilleur de la journée.