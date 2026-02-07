Actualité
Signe de paix sur le drapeau iranien © Julien Barletta

Lyon : une mobilisation organisée ce samedi en soutien au peuple iranien

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs organisations syndicales appellent au rassemblement ce samedi 7 février, à 16 heures, place de la Comédie (1er arr.) en soutien au peuple iranien.

    Alors que la situation reste instable en Iran, plusieurs syndicats se réuniront ce samedi 7 février en soutien au peuple iranien. Le rassemblement se tiendra à 16 heures, place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Dans un communiqué commun, la CGT UD 69, Solidaires Rhône, ou encore la CNT expriment "leur plein soutien aux mobilisations en cours en Iran, qui se déroulent dans un contexte d’effondrement économique, d’hyperinflation et d’explosion de la pauvreté" et dénoncent la "répression accrue", les "violations massives et systématiques des droits humains" et les "atteintes répétées aux libertés fondamentales" de la République islamique d’Iran. Selon plusieurs ONG, "jusqu’à 30 000 personnes auraient péri durant les seules journées des 8 et 9 janvier", alors que le régime des mollahs avançait quant à lui le nombre de 3 117 morts le 26 janvier dernier.

    Lire aussi :

    "L’appareil judiciaire et sécuritaire instaure un climat de peur pour étouffer toute forme de contestation collective"

    Alors que les Iraniens manifestent une "colère légitime", "les revendications sociales et syndicales sont systématiquement criminalisées, l’appareil judiciaire et sécuritaire instaure un climat de peur pour étouffer toute forme de contestation collective", écrivent encore les organisations syndicales. Et d’ajouter : "Les organisations syndicales dénoncent la criminalisation systématique des revendications sociales et syndicales, ainsi que l’utilisation de l’appareil judiciaire et sécuritaire pour faire taire toute contestation. Elles rejettent également les tentatives d’ingérence extérieure provenant, notamment, des Etats-Unis et d’Israël."

    Répression "spécifique" des femmes, des jeunes, des étudiants… "Nombre d’entre eux sont arrêtés, lourdement condamnés, et certains exécutés à l’issue de procédures expéditives, dans une stratégie assumée de terreur visant à dissuader la jeunesse iranienne de s’engager et de se mobiliser", déplorent encore les syndicats. Et appellent dans le même temps "les autorités françaises, européennes et l’ensemble des instances internationales compétentes à agir sans ambiguïté et avec détermination pour exiger la fin immédiate de la répression, le respect des libertés fondamentales et la protection effective des personnes mobilisées."

    Lire aussi : Policier accusé de violences sur un gilet jaune à Lyon en 2020 : une mobilisation organisée le 9 février

