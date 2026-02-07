Shopping Saint-Valentin

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Cerise sur le savon

Connue pour son engagement en faveur d’un commerce équitable et contre les tests sur les animaux, la marque Lush lance une joyeuse collection de Saint-Valentin. Avec son design coloré et vintage, ce savon dévoile de doux parfums de fleur de cerisier, de fruits rouges, jasmin et fleur d’oranger. Sans oublier ses propriétés nourrissantes, grâce à sa teneur en huile d’amande.

Savon Cherry on Top – 7 euros les 100 grammes.

Lush – 71, rue de la République, Lyon 2e – 17, rue du Docteur-Bouchut, centre commercial Westfield La Part-Dieu, Lyon 3e

Élégante et authentique

Ingénieur cuir de formation, Eva dessine de ravissants produits de maroquinerie, puis les fait fabriquer en France avec des cuirs haut de gamme issus de grandes maisons de luxe. Coup de cœur des clientes, cette ceinture raffinée est éditée en série limitée et se démarque notamment par son mousqueton et son médaillon recouverts d’une couche d’or. Petit plus : vous pouvez la faire personnaliser en boutique avec, pourquoi pas, les initiales de votre moitié.

Ceinture Rouge Bisous – 149 euros.

Maison Édèle – 35, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Cuisiner avec amour

Pour que l’élu(e) de votre cœur cuisine avec amour, offrez-lui cette magnifique cocotte cœur en fonte émaillée. Idéale pour mijoter et rôtir accompagnements ou repas à partager en amoureux, elle répartit la chaleur uniformément, rehausse les saveurs et maintient longtemps au chaud. Qualité incomparable, design authentique, bouton cœur raffiné… vous aimerez la laisser trôner sur votre table. Un produit d’une qualité incomparable – garanti à vie – de la marque Le Creuset.

Cocotte basse cœur – 225 euros.

Le Creuset – 37, rue de Brest, Lyon 2e

Bracelet porte-bonheur

Façonné à la main dans un atelier artisanal corse, ce bracelet est un des best-sellers de la marque Casalucia. Fermoir coulissant, chaîne en or laminé, il se décline en onze coloris joyeux. Coup de cœur pour son pendentif en forme de main corse protectrice, sculpté dans du corail rouge naturel, issu de pratiques durables. À dénicher dans la boutique éphémère de la marque, ouverte jusqu’à fin février.

Bracelet Isola Bella – 60 euros.

Casalucia – 29, rue Gasparin, Lyon 2e

Bonnet coloré

En laine et angora écossais, ce bonnet se décline en plus de quatre-vingts couleurs et s’assortit à loisir de gants, mitaines, manchettes, écharpe, tour de cou… Sa fabrication – artisanale – a lieu en Écosse, et se fait dans le respect du bien-être animal. N’hésitez pas à l’échanger avec votre amoureux(se), ce modèle est unisexe ! À dénicher dans la toute nouvelle boutique éphémère L’Hiver, présente pour quelques semaines encore rue Émile-Zola.

Bonnet classique Red – 39 euros.

L’Hiver par Antoine Robin – 13, rue Émile-Zola, Lyon 2e

Chic et pratique

Col bateau, coupe ajustée, ce must have de chez Armor-lux se porte toute l’année, aussi bien en mode casual qu’avec une tenue chic. Inspirée des vêtements des matelots, cette marinière est le résultat du savoir-faire artisanal de la marque, gage de confort et de solidité. On craque pour sa rayure rouge unique, petite fantaisie colorée qui attire l’œil et se démarque des classiques.

Marinière Rempart – 69 euros.

Armor-lux – 15, rue de Brest, Lyon 2e

© Jajapowerwines / Chloé Courbière

Vin vivant

100 % cépage gamay, ce vin d’Auvergne élevé en fût se démarque par sa vinification réalisée avec les grappes entières. Une touche d’originalité signée Lisa Le Postec, jeune vigneronne installée depuis peu à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. À dénicher dans la cave Jaja Power, spécialisée dans les vins vivants.

Les Clovias, Lisa Le Postec – 26 euros.

Jaja Power – 4, rue Laurencin, Lyon 2e

Pause gourmande

Pour la Saint-Valentin, La Fabrique Cookies a imaginé un cookie grand format à déguster à deux, à la petite cuillère ! Vous aurez le choix entre deux recettes iconiques, cuites chaque jour sur place : chocolat au lait et praliné noisettes, et chocolat noir et beurre de cacahuètes. Moelleux à l’intérieur et croustillant sur le dessus, il est servi chaud pour une pause gourmande et régressive à souhait.

Cookie à partager – À partir de 9,90 euros les 200 grammes.

La Fabrique Cookies – Lyon Confluence, 2e – Lyon République, 2e – Lyon Part-Dieu 3e – Vieux-Lyon, 5e