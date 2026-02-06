Concert au Marché Gare : Green toujours vert

Drôle de zozo qu’Adam Green. À 13 ans, il fonde The Moldy Peaches avec sa baby-sitter Kimya Dawson et pose les bases de ce qu’on appellera l’anti-folk (du folk joué avec les moyens du bord, c’est-à-dire pas, et enregistré avec un rabot).

S’ensuit un beau petit succès avec Anyone Else But You, chanson qui fait le tour du monde grâce au film Juno. Puis de très nombreux albums en solo, des chansons reprises aussi bien par The Libertines que par… Carla Bruni.

Des films foutraques et même un tribute-album lui rendant hommage, chose rarissime du vivant d’un musicien ou d’un groupe. Entre crooning, calypso, folk et pop, Green a encore livré deux EP rien que l’an dernier.

Adam Green – Le 11 février au Marché Gare