Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne à Lyon ce samedi 

La pollution atmosphérique est moindre ce samedi 7 février en raison des concentrations en polluants plus basses enregistrées depuis ces derniers jours à Lyon.

On respire une nouvelle fois plutôt bien ce samedi 7 février à Lyon et dans sa métropole. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique en effet que la qualité de l’air est moyenne aujourd’hui sur l’ensemble du territoire.

Il précise également que cela est le résultat "des concentrations basses les derniers jours, et à des taux d’émissions liés au chauffage plus faibles, de par les températures douces pour la saison."