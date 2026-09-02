Lyon : une femme sauvée in extremis de la noyade dans le Rhône

Une nouvelle noyade dans le Rhône a été évitée de justesse. @LC

Une femme a été repêchée dans le Rhône par un témoin vendredi 28 août, au niveau du pont de la Guillotière à Lyon.

Peu avant 20h, vendredi 28 août, les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers sont intervenus au niveau du pont de la Guillotière (Lyon 7e) suite à une situation d’urgence d’une femme, repêchée dans le Rhône par un témoin.

La victime, emmitouflée dans une serviette et en état de choc, a été prise en charge. Une seconde personne a également été transportée à l’hôpital. Selon les informations rapportées par Le Progrès, aucun des deux patients n’avait son pronostic vital engagé.

S’agissait-il d’une noyade accidentelle ou d’une tentative de suicide ? Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces faits. Depuis le début du mois d’août, Lyon fait face à une importante vague de noyades dans le Rhône. La préfecture a rappelé, le 12 août dernier, qu’il était strictement interdit de se baigner dans le fleuve.

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