Saint-Etienne : le réseau Stas gratuit tous les samedis à partir du 5 septembre

À partir du samedi 5 septembre 2026, il sera possible de voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau Stas chaque samedi. Adoptée par Saint-Étienne Métropole, cette mesure sera expérimentée jusqu'à la fin de l'année 2027 et aussi liée par un renforcement de l'offre de transports en commun.

Les habitants de la métropole stéphanoise pourront bientôt laisser leur voiture au garage le samedi sans avoir à acheter de ticket de transport. À partir du samedi 5 septembre 2026, l'ensemble du réseau Stas sera en effet gratuit du samedi à 4 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin le dimanche. La mesure, adoptée par les élus de Saint-Étienne Métropole, doit dans un premier temps être expérimentée jusqu'au 31 décembre 2027.

Tramways, bus et autres services du réseau sont concernés par cette nouvelle gratuité hebdomadaire. Une décision qui marque une nouvelle étape dans la politique de mobilité menée à l'échelle métropolitaine et qui vise plusieurs objectifs : faciliter les déplacements des habitants, encourager l'utilisation des transports en commun et soutenir la fréquentation du centre-ville, d'autant que la rentrée est aussi marquée par la fin du stationnement gratuit le vendredi et le samedi au-delà de 3h.

Une expérimentation jusqu'à la fin 2027

La décision a été entérinée le 30 juin dernier par les élus de Saint-Étienne Métropole, compétente en matière de transports collectifs. La gratuité du samedi est toutefois lancée à titre expérimental. Son éventuelle pérennisation dépendra donc des résultats observés au cours des prochains mois. Coût pour les finances publiques : 3 millions d'euros.

La collectivité espère notamment convaincre davantage d'habitants d'utiliser les transports en commun pour leurs déplacements du week-end. Le samedi concentre en effet une grande partie des sorties, des loisirs et des achats en centre-ville. En supprimant le coût du trajet, Saint-Étienne Métropole entend faciliter l'accès aux commerces et aux différentes activités proposées sur le territoire.

Pour les usagers, la mesure représente aussi une économie directe. Les Stéphanois et les habitants des communes de la métropole pourront se déplacer sur le réseau sans se préoccuper du prix d'un aller-retour, que ce soit pour faire leurs courses, rejoindre le centre-ville ou rendre visite à des proches.

Des fréquences également renforcées

La gratuité ne sera pas la seule évolution annoncée pour le réseau Stas. Elle s'accompagnera d'un renforcement de l'offre de transport, avec une augmentation de la fréquence des tramways et des lignes de bus métropolitaines. Des renforts seront déployés dès le 5 septembre sur les lignes T1 et T3 du tramway ainsi que sur les lignes M1, M2, M3, M4, M5, M7 et 15, soit les lignes les plus fréquentées.

L'enjeu est de rendre l'alternative à la voiture plus attractive, notamment lors des périodes de forte fréquentation. La collectivité met également en avant les bénéfices environnementaux attendus : si davantage d'automobilistes choisissent les transports en commun, la circulation pourrait diminuer et, avec elle, une partie des émissions de CO2 liées aux déplacements.

Autre changement à venir : le service Handi'Stas bénéficiera lui aussi de la gratuité du samedi dès le lancement de la mesure. Puis, à compter du 1er janvier 2027, ce service de transport adapté deviendra entièrement gratuit, tous les jours.

Avec cette expérimentation, le samedi pourrait donc devenir un laboratoire grandeur nature pour les transports stéphanois. Reste désormais à observer si la gratuité permettra d'attirer de nouveaux voyageurs et de modifier durablement les habitudes de déplacement.

Lire aussi : Des bon-plans déstockage à petits prix arrivent à Saint-Étienne

Lire aussi : Saint-Etienne : les anciens locaux H&M trouvent un locataire après six ans vides