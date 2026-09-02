Lyon : une personne secourue après être tombée dans la Saône

Une personne est tombée accidentellement dans la Saône mardi soir, à hauteur de l’Île Barbe. Elle a pu être sauvée par les pompiers après s’être agrippée à un bateau.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers, dont des sauveteurs aquatiques, sont intervenus mardi 1er septembre vers 22h50 après la chute accidentelle d’une personne dans la Saône, à Lyon, près de l’Île Barbe.

Selon nos confrères du Progrès, pour éviter d’être emportée par le courant, la victime s’est maintenue à la coque d’un bateau amarré en attendant l’arrivée des secours. Les pompiers ont rapidement pu la sortir de l’eau. L’intervention s’est terminée vers 23h15.