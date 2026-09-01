Et si la droite lyonnaise replongeait dans ses divisions ?

La majorité de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon va se disperser sur cinq listes plus ou moins à droite lors des élections sénatoriales du 27 septembre prochain. Les Républicains ont montré la voie à suivre sur les divisions internes. L’absence de François-Noël Buffet, sénateur sortant qui a été nommé Défenseur des droits, n’a finalement rien arrangé. Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, qui voulait être tête de liste a décliné la main tendue par la fédération LR du Rhône et partira de son côté avec Laurence Fautra, 2e vice-présidente de la Métropole et maire de Décines-Charpieu. Sébastien Michel, maire d’Écully et conseiller métropolitain, a donc pris le relais de François-Noël Buffet et conduira la liste officielle LR. Sans certitudes sur sa capacité à devancer le dissident Guilloteau. Face à eux, ils trouveront aussi Béatrice de Montille, vice-présidente de la Métropole, et numéro 2 d’une liste Nouvelle Énergie, le micro-parti du LR David Lisnard. “Je ne sais pas qui va arriver en tête mais j’ai surtout peur que toutes ces listes nous coûtent un siège”, soupire un cadre LR.

À gauche, seules deux listes se présentent : une d’union de la gauche (Les Écologistes, PS et PCF) et l’autre menée par les Insoumis. La présence d’Hélène Geoffroy sur la liste conjointe des Verts et des socialistes agace toutefois les partis les plus à gauche du rassemblement.