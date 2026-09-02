Villeurbanne : les personnels du lycée Frédéric Faÿs en grève pour la rentrée

5 000 personnes étaient présentes selon la préfecture. La CGT évoque quant à elle 12 000 manifestants. Crédit : Loane Carpano

Les personnels du lycée Frédéric Faÿs, soutenus par plusieurs syndicats, annoncent une grève jeudi 3 septembre pour dénoncer leurs conditions de travail.

Les personnels du lycée Frédéric Faÿs, à Villeurbanne, seront en grève jeudi 3 septembre, jour de rentrée des élèves. Réunis en heure d’information syndicale lundi, ils dénoncent une "dégradation constante des conditions de travail et d’enseignement".

Dans un communiqué, ils indiquent avoir alerté le rectorat à deux reprises, en avril puis en juillet, au sujet de plusieurs dysfonctionnements, sans avoir obtenu de réponse. Ils demandent notamment la création d’un poste d’adjoint supplémentaire et une médiation du rectorat.

Les personnels contestent également la suppression, à compter du 31 août, de l’indemnité de sujétions spéciales (ISSZEP) pour les enseignants de la section d’enseignement professionnel. Ils soulignent que plus de 80 % des élèves du lycée professionnel sont boursiers.

La mobilisation est soutenue par les sections CGT Educ’action, Sud Éducation et SNES.