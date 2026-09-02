Alors que Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement de Lyon souhaite rouvrir le Chemin Neuf aux voitures, l’association Saint-Just Respire conteste l’argument d’un report massif du trafic vers Choulans et accuse l’élu de vouloir justifier une promesse de campagne.

Le bras de fer se poursuit autour de la montée du Chemin Neuf à Lyon. Alors que le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz, avec l'aide de la Métropole de Lyon, souhaite permettre à nouveau la circulation automobile sur cet axe réservé à certains usagers depuis août 2024, l’association Saint-Just Respire monte une nouvelle fois au créneau.

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Dans un communiqué, le collectif conteste notamment les propos tenus par l’élu le 24 août sur BFM Lyon. Thomas Rudigoz y évoquait un "déport extrêmement important" des véhicules vers la montée de Choulans depuis la modification de la circulation sur le Chemin Neuf. Pour Saint-Just Respire, les données du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) ne corroborent pas cette affirmation. L’association avance, toujours selon les chiffres de l'établissement public, 751 246 passages de véhicules sur Choulans en septembre-octobre 2023, contre 627 150 sur la même période en 2024 (-17 %) et 599 744 en 2025 (-20 %). Selon elle, aucun mois après la réservation du Chemin Neuf n’a dépassé les niveaux enregistrés en 2023.

"Décider d'abord, chercher les arguments ensuite"

L’association estime ainsi que la baisse du trafic observée sur Choulans illustre le phénomène d’"évaporation du trafic", une partie des automobilistes ayant changé d’itinéraire, de mode de transport ou renoncé à certains déplacements. Saint-Just Respire reproche surtout au maire du 5e de vouloir appliquer son engagement électoral de rouvrir le Chemin Neuf malgré l’absence, selon elle, d’éléments démontrant la nécessité de cette mesure. L’association avait déjà rapporté en août que Thomas Rudigoz lui avait confirmé son souhait de rouvrir l’axe, conformément à son programme de campagne. Une réouverture qui n'a pour l'heure jamais été confirmée officiellement par la Métropole de Lyon, compétente en matière de voirie, mais qui devrait bien se faire d'ici la fin de l'année.

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Le collectif demande désormais que les nouveaux comptages annoncés sur le Chemin Neuf intègrent les vélos et les trottinettes et que leurs résultats soient rendus publics. Il réclame également que toute décision soit précédée d’une concertation.

"Décider d’abord, puis chercher des arguments ensuite pour le faire passer, ce n’est pas une méthode acceptable", estime Saint-Just Respire, qui appelle à s’appuyer sur les données disponibles avant toute réouverture.