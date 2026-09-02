Football : l’OL a vécu un dernier jour de mercato interminable

Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entre le départ de Malick Fofana à Sunderland, l’échec de l’arrivée de Youssouf Fofana et l’incertitude autour de Keito Nakamura, l’OL a vécu un dernier jour de mercato très mouvementé.

S’il y a un club qui a attiré, malgré lui, toute l’attention lors du dernier jour du mercato estival, c’est l’Olympique Lyonnais. En grande difficulté financière depuis plus d’une saison, l’OL devait encore vendre massivement. Et ce, suite à la désillusion face au Fenerbahçe, privant les Rhodaniens d’une qualification en Ligue des champions et donc de 23 millions d’euros cash.

Un nom devait alors absolument quitter le club : Malick Fofana. Si sur le plan sportif, l’OL se serait bien passé de cette vente, sur le plan financier, le jeune Belge possédait la plus grosse valeur marchande de l’effectif. Ce mardi, alors qu’il était encore à Lyon, l’ailier de 21 ans avait le choix entre Crystal Palace et Sunderland. Il, ou plutôt son agent, a finalement choisi le dernier club. 35 millions d’euros (bonus compris) vont être versés à l’OL, auxquels s’ajoutera un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle plus-value.

Des accélérations, des buts, des émotions❤️💙



Merci pour tout, Malick 🚀



Bonne route pour la suite 🫶 pic.twitter.com/jdRP5AyKtf — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2026

Youssouf Fofana a pris la route... Avant de repartir en Italie

Son départ devait permettre à Lyon de libérer de la masse salariale et de finaliser l’arrivée de Youssouf Fofana, le milieu français de l’AC Milan. Mais le départ tardif d’Ainsley Maitland-Niles à Everton et de Malick Fofana à Sunderland, ainsi que l’échec du transfert de Nicolas Tagliafico à l’Atlético de Madrid n’ont pas permis au club d’alléger ses finances avant la fermeture du marché français à 20h. Le prêt du vice-champion du monde 2022 a donc capoté.

Toujours dans le sens des arrivées, Keito Nakamura, ailier de Reims, était à Lyon pour passer sa visite médicale ce mardi. L’attaquant japonais de 26 ans, recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat, n’a toutefois pas pu être enregistré dans les temps. L’OL pourrait désormais tenter de le faire venir en joker dans les prochains jours.

Le bilan comptable est malgré tout plutôt bon pour la direction lyonnaise, qui a récolté 63 millions d’euros grâce aux ventes. Un chiffre qui devrait augmenter avec les 7,5 millions d’euros de plus-value sur le transfert de Bruno Guimaraes (ex-OL) de Newcastle à Arsenal, ainsi que les près de 5 millions d’euros concernant le départ de Bradley Barcola du PSG à Liverpool.

Côté recrues, l’Olympique Lyonnais a déboursé 29,6 millions d’euros cet été. Pour le moment, le club a fait un bénéfice de 33,4 millions d’euros.

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