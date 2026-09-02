Disparition inquiétante dans le Rhône : un appel à témoins lancé pour retrouver un jeune homme

Jérémy Camus a disparu dans la nuit de lundi à mardi. @Gendarmerie

Jérémy Camus est activement recherché depuis ce mardi 1er septembre dans le secteur de Marennes, au sud de Lyon.

Ce mardi 1er septembre, la gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver un jeune homme disparu dans la nuit de lundi à mardi à Marennes, une commune située au sud de Lyon et à l’est de Givors. Selon les militaires, il aurait quitté le village à pied entre 1h30 et 6h du matin.

La personne activement recherchée est âgée de 26 ans et se nomme Jérémy Camus. Il est de corpulence mince, possède un tatouage sur le bras droit représentant un oiseau bleu et un autre sur le bras gauche montrant une phrase écrite en anglais. Il aurait également une blessure au niveau de l’arcade.

En cas d’informations au sujet de Jérémy, il est fortement conseillé de contacter la brigade de gendarmerie de Corbas au 04 72 50 99 64, ou de composer le 17.

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