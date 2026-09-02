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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi ensoleillé et estival à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle belle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 2 septembre, avec une température qui atteindra les 31 degrés.

    Ce premier mercredi de septembre s'annonce agréable et plutôt chaud à Lyon. Si les températures vont grimper jusqu' à la fin de la semaine dans l'agglomération, et qu'une nouvelle vague de chaleur n'est pas exclue, ce mercredi s'annonce ensoleillé malgré la présence de quelques nuages du matin au soir.

    Côtés températures il fait 16 degrés ce mercredi matin et le mercure grimpera jusqu'à 31 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.

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