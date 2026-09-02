Oullins-Pierre-Bénite : une association lance un défi aux industriels pour arrêter les PFAS à l’aube des JO 2030

Alors qu’Oullins-Pierre-Bénite doit accueillir un village olympique à l’occasion des Jeux d’hiver 2030, l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite (BVPB) lance le challenge "2030, No PFAS !". Elle demande qu’aucun de ces polluants ne soit fabriqué ou utilisé dans la commune d’ici aux Jeux.

Dans une lettre adressée ce mercredi 2 septembre à plusieurs élus, responsables du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) des Alpes françaises 2030, ainsi qu’aux industriels présents sur le territoire, l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite a lancé un challenge "2030, No PFAS !".

"On marche sur la tête"

Pour cette association, l’accueil des athlètes des JO 2030 à la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, constitue une occasion en or pour demander des engagements supplémentaires sur la pollution aux PFAS, ces substances surnommées "polluants éternels".

L’association estime notamment que le futur village olympique se trouvera à proximité de plusieurs sites industriels concernés par l’utilisation ou la production de PFAS. Elle affirme que deux des cinq fabricants de PFAS présents en France seraient installés à Oullins-Pierre-Bénite. "On accepte qu’en 2029 on rajoute un PFAS sur une des cités les plus polluées d’Europe et on veut en faire un village olympique. On marche sur la tête", dénonce Thierry Mounib, président de Bien Vivre à Pierre-Bénite, à Lyon Capitale.

L’association fait notamment référence à l’autorisation donnée à Daikin d’utiliser, à partir de 2029, le gaz R1234YF, un fluide frigorigène fluoré. "On demande l’arrêt de tout : de la production et de la fabrication de PFAS. Il faut savoir que les industriels de Pierre-Bénite utilisent des PFAS pour produire des PFAS", affirme Thierry Mounib.

Une pétition en ligne lancée

Pour tenter de faire pression sur les pouvoirs publics et les industriels, l’association a décidé de lancer une pétition en ligne. "On n’arrive pas à faire pression sur les industriels, comme sur les politiques, pour arrêter de fabriquer des PFAS. Le nouveau PFAS qui sera mis en utilisation en 2029 est totalement inacceptable", estime le président de BVPB. Thierry Mounib affirme par ailleurs que son association a déjà engagé "cinq démarches judiciaires".

Pour autant, le président assure ne pas remettre en cause l’accueil des athlètes olympiques à Oullins-Pierre-Bénite. "C’est un honneur de les accueillir dans notre ville, c’était même au-delà de nos espérances", reconnaît Thierry Mounib, avant d’ajouter : "Mais dans ces conditions, la santé des athlètes, et surtout celle des habitants d’Oullins-Pierre-Bénite va continuer d’être mise en danger".

L’objectif affiché est donc clair : obtenir, d’ici 2030, une commune dans laquelle plus aucun PFAS ne serait fabriqué ou utilisé.

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