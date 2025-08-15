Une nouvelle semaine d'animations gratuites à Villeurbanne

Villeurbanne de nouveau propose cinq événements gratuits du 18 au 24 août, alliant spectacles, nature et culture pour tous les âges.

La mairie de Villeurbanne offre une programmation variée pour la dernière semaine d'août, avec des animations gratuites dispersées dans plusieurs quartiers de la commune.

Spectacles en plein air

Le programme s'ouvre mardi 19 août avec deux propositions simultanées. À 19h, l'esplanade de l'Europe accueille le collectif Annanssée pour un spectacle de contes "bigarré à travers les continents", mêlant musique et récits pour petits et grands.

Même soir, le square Florian propose une animation nature originale : une "soirée à l'écoute du crapaud" organisée par les services municipaux. L'occasion de découvrir l'alyte accoucheur, petit crapaud protégé qui vit en cœur de ville.

Musique et magie

Mercredi 20 août, le duo Ol'd Tam investit l'avenue Henri-Barbusse pour un "jukebox live" interactif. Le public peut choisir parmi 80 reprises allant "de la pop au jazz, du folk au rock".

Jeudi 21 août, Hugo le magicien propose ses tours de "close-up" au parc de l'Europe Jean-Monnet, pour les enfants dès 6 ans.

Blind-test britannique

La semaine se clôture samedi 23 août avec un blind-test cinéma "so british" à la Maison du livre (247 cours Émile-Zola). Musiques de films cultes et répliques mythiques du cinéma britannique au programme.

Toutes les animations sont gratuites et sans réservation, sous réserve de conditions météorologiques favorables.