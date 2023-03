Une journée nuageuse lundi 27 mars à Lyon

Le ciel devrait être globalement couvert ce lundi 27 mars à Lyon, même si quelques éclaircies sont attendues dans l’après-midi.

Le temps sera changeant ce lundi 27 mars en Rhône et Saône. Très couvert dans la matinée, avec la possibilité de voir survenir quelques averses, le ciel devrait partiellement se dégager dans l’après-midi. Selon les prévisions de Météo France, des éclaircies sont attendues à partir de midi et jusqu’à la tombée du jour où elles seront plus importantes.

Du côté des températures, le thermomètre baisse fortement en ce début de semaine. Comptez entre 8 et 10 °c ce matin, au maximum 11°c cet après-midi, puis autour de 8°c dans la soirée.