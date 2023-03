Afin de créer du foncier disponible, la majorité écologiste de la Métropole de Lyon annonce miser sur la surélévation des bâtiments afin de densifier les villes et ainsi éviter l'étalement urbain. Une quatrième révision du PLU-H devrait avoir lieu en ce sens. Les élus annoncent déjà 250 nouveaux logements sociaux "à court terme" grâce à la surélévation.

CONTEXTE : Parmi les multiples causes de la crise du logement lyonnais - soit les difficultés à accéder à un logement, on compte le manque de terrains constructibles pour des nouveaux logements. La rareté créant la richesse, la pénurie de foncier disponible se double d'une augmentation de son coût avec, au bout de la chaîne, une augmentation des prix de l'immobilier pour les acquéreurs, qu'ils soient des particuliers, des promoteurs, des bailleurs sociaux ou des acteurs publics. Un obstacle à l'heure où la demande est forte avec l'arrivée de 15 000 nouveaux habitants dans l'agglomération chaque année.

Lire aussi : Immobilier : 2023, l’année de tous les défis pour le logement lyonnais

En parallèle, le dernier Plan local d'urbanisme et d'habitat (PLU-H) de la majorité écologiste de la Métropole de Lyon, la feuille de route qui fixe les grandes orientations en matière d'urbanisme, est plus restrictive : elle tend à limiter l'étalement urbain en empêchant l'artificialisation des sols. Une conséquence de la la loi Climat et Résilience de 2021 qui vise la "zéro artificialisation nette". Résultat, moins de fonciers disponibles et donc moins de constructions au grand dam des acteurs dont les promoteurs.

250 logements sociaux grâce à la surélévation

Pour répondre à ces besoins, "la modification n°4 du PLU-H va permettre de densifier davantage près des grands corridors de transport en commun en plus de la surélévation de bâtiments du parc social" explique Renaud Payre, vice-président au logement de la Métropole de Lyon.

Bruno Bernard (EELV), le président de la Métropole de Lyon, avance néanmoins que "l'actuel PLU-H n°3 permet déjà d'augmenter la hauteur de 35 bâtiments permettant de créer 250 logements sociaux à court terme". Un budget de 2 millions d'euros a déjà été fléché vers ces investissements sur le "foncier aérien". Rien n'est encore prévu sur le parc privé : "nous n'avons pas été sollicités" indique Renaud Payre.

Les chiffres du parc social

Pour rappel, le parc social de la métropole lyonnaise compte 172 000 logements sociaux, avec en moyenne 9 demandes pour une seule offre, preuve de la difficulté d'accès au logement social. 70% des Grands Lyonnais sont éligibles d'après la Métropole de Lyon.

