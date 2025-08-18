Actualité

Un robot humain déambule dans les rues de Lyon : l'expérience insolite réalisée par un youtubeur

  • par Nathan Bigué

    • Le youtubeur Jojol a fait déambuler son robot humain à Lyon, début août. Cette expérience insolite a attiré l'œil de nombreux passants.

    Une vidéo pour le moins insolite. Le youtubeur Jojol a promené son robot à l'apparence humaine dans les rues lyonnaises. Originaire de Strasbourg, ce passionné de high-tech a passé 24 heures aux côtés de Sophie, nom donné au robot déguisé en femme avec une perruque blonde, un t-shirt et un chapeau.

    Dirigé par une personne tierce et alimenté par Chat GPT, le robot s'est d'abord invité au central commercial Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, avant d'être exposé sur la place Bellecour. Plusieurs Lyonnais ont ainsi pu "discuter" avec le robot du youtubeur. De quoi faire rire de nombreux passants, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à se prendre en photos aux côtés du robot.

    Le youtubeur a ensuite emmené son innovation technologique dans le métro lyonnais. "Lyon a vraiment de quoi être fier de son réseau de transports", a même salué le robot, une fois dans la station de métro Cordeliers.

