Lyon : à la Part-Dieu, le magasin Intersport en liquidation totale avant-travaux

  • par Loane Carpano

    • En raison de travaux, le magasin Intersport de la Part-Dieu sera en liquidation totale du 20 août au 8 septembre prochains. L'occasion de faire de bonnes affaires.

    Alerte au bon plan. Le magasin Intersport situé au sein du centre commercial de la Part-Dieu débute une liquidation totale avant-travaux. Dès mercredi 20 août et jusqu'au 8 septembre, l'ensemble des articles de l'enseigne seront bradés à des prix intéressants.

    Les travaux débuteront le 8 septembre et devraient être terminés d'ici la réouverture du magasin programmée le 29 octobre prochain.

