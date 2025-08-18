Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Un crash d'ULM fait deux blessés graves près de Lyon

  • par La rédaction

    • Deux hommes d'une cinquantaine d'années ont été évacués dans un état grave vers un hôpital de Lyon après un crash en avion.

    Dimanche 17 août aux alentours de 10 h, un ULM, petit avion biplace, s'est crashé avec deux personnes à son bord sur la piste d'atterrissage de l'altiport de Corlier dans le Bugey.

    Agés de 54 et 57 ans, les deux occupants ont été évacués vers un centre hospitalier de Lyon dans un état grave grâce à la mobilisation de Deux hélicoptères Mike Uniform et Dragon, de la sécurité civile.

    Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie des transports aériens.

    Un robot humain déambule dans les rues de Lyon : l'expérience insolite réalisée par un youtubeur

