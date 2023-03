À 31 % le bloc gauche est en recul dans notre sondage Ifop-Fiducial à trois ans des élections métropolitaines. En 2020, au premier tour, l’addition des listes composant l’actuelle majorité dépassait les 36 %. La droite retrouve quelques couleurs, débarrassée d’un Gérard Collomb qui mordait sur son couloir. Les particularités du mode de scrutin pourraient jouer en faveur des écologistes s’ils restent majoritaires à Lyon et Villeurbanne. L’analyse sociologique des intentions de vote risque aussi de donner des sueurs froides à Bruno Bernard. Son électorat serait principalement jeune et ce corps électoral est aussi celui qui s’abstient le plus.