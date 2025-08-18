Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon

Alors que de nombreux Lyonnais et Lyonnaises ont déserté la ville, d'autres travaillent tout l'été à Lyon et dans sa métropole. L'occasion pour Lyon Capitale de partir à la rencontre de celles et de ceux qui font tourner Lyon durant l'été. Pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous avec Riad Chérif, conducteur de bus TCL depuis près de 24 ans.

Depuis 24 ans, Riad Chérif permet aux usagers TCL de se déplacer toute l'année, et ce, même en été. Agé d'une cinquantaine d'années, Riad est chauffeur de bus pour le groupe Keolis TCL. Chaque matin, il prend le volant de son bus, en direction des Zones Industrielles du Sud-Est lyonnais. Il fait partie de ces travailleurs qui permettent aux autres de se rendre à leur destination toute l'année, même en été lorsque la ville fonctionne au ralenti.

Sa carrière, Riad l'a débutée il y a 24 ans : "Je voulais avoir un métier qui ait un lien avec l'extérieur, ne pas être dans un bureau ou dans un entrepôt, j'avais envie de voir le levé du jour et le couché du soleil", explique le cinquantenaire. Une envie doublée d'un attrait pour le lien social : "J'avais aussi envie d'avoir de l'interaction avec les personnes", ajoute le conducteur.

Chez Kéolis, Riad travaille en horaires entrecoupées. De sa volonté, il dessert le secteur d'Audibert-Lavirotte : "Avec tous les chantiers en cours, je préfère conduire cette ligne, la ZI c'est des zones moins tendues, plus fluide, je n'aime pas le trafic qu'il y a en ville", explique le chauffeur. "La clientèle est aussi plus calme et polie que celle du centre-ville, je transporte des travailleurs, des habitués, des intérims", poursuit Riad.

"L'été les gens sont moins tendus, c'est agréable"

En période estivale, le chauffeur constate un changement d'ambiance positif : "L'été les gens sont moins tendus, c'est plus agréable", partage en souriant le chauffeur. "Mes collègues du centre-ville font souvent connaissance avec des touristes qui posent des questions, qui s'intéressent, c'est agréable aussi d'avoir cette clientèle là", ajoute Riad. "On voit aussi beaucoup de jeunes étudiants qui viennent prendre leur premier job, c'est vraiment une autre clientèle, ça change."

Le trafic aussi semble lui aussi plus appréciable en juillet et en août : "La circulation est beaucoup plus fluide en été, il y a moins de monde sur les routes, donc moins de bouchons", souligne Riad, avant d'ajouter : "En plus on a le soleil."

Malgré ces points positifs, conduire en été n'est pas de tout repos, d'autant plus lors des périodes de fortes chaleurs comme celles observées au mois de juin : "Certains bus n'ont pas clim' et ça nous en tant que chauffeur on le subit", déplore le conducteur. "Les passagers sont souvent agacés et s'en prennent à nous", témoigne Riad, avant de rappeler : "Il faut savoir que nous aussi nous souffrons de cette chaleur, et pour plus de quatre arrêts".

"Je ne vois pas cela comme un sacrifice"

De par son ancienneté, le chauffeur a néanmoins le choix de travailler en été, à l'inverse de ses nouveaux collègues à qui les horaires sont imposés : "Cet été, c'est moi qui ai choisi de travailler, je ne vois pas cela comme un sacrifice", partage le chauffeur, avant de poursuivre : "Nous sommes un service public, nous nous devons d'assurer la continuité du service du 1er janvier au 31 décembre, il y a des gens qui continuent de travailler et qu'il faut transporter pendant cette période."

A noter que les effectifs en service tournent chaque année : "Je ne travaille pas chaque été, car j'ai besoin de me reposer et de me retrouver en famille", explique Riad. Il termine : "Malgré tout, cette période est longue et fatigante, elle demande du repos."

