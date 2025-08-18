Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ?

La semaine devrait être marquée par des pluies à Lyon avant un retour à la normale juste avant le week-end.

La canicule est derrière nous à Lyon. Après une semaine de chaleur intense, le temps devrait changer brutalement. Si ce lundi reste chaud et ensoleillé, dès mardi 19 août dans l'après-midi, le ciel deviendra menaçant.

Le mercure se stabilisera autour de 29°C et des orages devraient faire leur apparition, laissant place à des averses pluvieuses en soirée et dans la nuit. Mercredi et jeudi, les températures poursuivront leur baisse et atteindront 23°C.

Les pluies et orages vont se multiplier le mercredi. Jeudi, quelques averses éparses feront leur apparition. Enfin vendredi marquera une embellie avec un temps sec et environ 25°C. Le week-end quant à lui sera ensoleillé et sec avec des températures de saison.