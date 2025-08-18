Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ?

  • par La rédaction

    • La semaine devrait être marquée par des pluies à Lyon avant un retour à la normale juste avant le week-end.

    La canicule est derrière nous à Lyon. Après une semaine de chaleur intense, le temps devrait changer brutalement. Si ce lundi reste chaud et ensoleillé, dès mardi 19 août dans l'après-midi, le ciel deviendra menaçant.

    Le mercure se stabilisera autour de 29°C et des orages devraient faire leur apparition, laissant place à des averses pluvieuses en soirée et dans la nuit. Mercredi et jeudi, les températures poursuivront leur baisse et atteindront 23°C.

    Les pluies et orages vont se multiplier le mercredi. Jeudi, quelques averses éparses feront leur apparition. Enfin vendredi marquera une embellie avec un temps sec et environ 25°C. Le week-end quant à lui sera ensoleillé et sec avec des températures de saison.

    à lire également
    Conducteurs TCL
    Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Conducteurs TCL
    Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon 12:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ? 11:47
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant 11:01
    Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi 10:23
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée 09:44
    d'heure en heure
    police Lyon
    À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial 09:06
    Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon 08:31
    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux 08:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    Parc
    "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône 17/08/25
    investissement modernisation train
    Deux morts dans une gare de l'Ain : une bagarre aurait précédé le drame 17/08/25
    Ancien homme fort du centre de formation de l’OL, Gérard Drevet est mort 17/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut