L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon

Le parc de Miribel-Jonage grillé par la sécheresse cet été. (Photo Hadrien Jame)

Les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont placés en alerte sécheresse depuis ce lundi.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la préfecture du Rhône indique que l'ensemble des cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont désormais placés en alerte sécheresse.

"L'absence de précipitation depuis mi-juillet et les fortes températures actuelles ont contribué à accentuer le tarissement des cours d'eau", indiquent les services de l'État. Pour l'heure, "les nappes souterraines, hors Saône, présentent des niveaux encore satisfaisants", mais les prévisions météorologiques ne permettent pas d'envisager un maintien des débits de saison.

L'axe Saône, déjà en alerte depuis le 8 juillet le reste également. Le passage en alerte du Rhône impliquent des mesures de restriction notamment une limitation des arrosages des espaces verts et un arrêt des lavages des véhicules chez les particuliers.

Interdictions :

de tout prélèvement dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques

d’arrosage des espaces verts et massifs fleuris publics ou privés en journée (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)