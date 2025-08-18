L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon

Les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont placés en alerte sécheresse depuis ce lundi.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, la préfecture du Rhône indique que l'ensemble des cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont désormais placés en alerte sécheresse.
"L'absence de précipitation depuis mi-juillet et les fortes températures actuelles ont contribué à accentuer le tarissement des cours d'eau", indiquent les services de l'État. Pour l'heure, "les nappes souterraines, hors Saône, présentent des niveaux encore satisfaisants", mais les prévisions météorologiques ne permettent pas d'envisager un maintien des débits de saison.
L'axe Saône, déjà en alerte depuis le 8 juillet le reste également. Le passage en alerte du Rhône impliquent des mesures de restriction notamment une limitation des arrosages des espaces verts et un arrêt des lavages des véhicules chez les particuliers.
Interdictions :
- de tout prélèvement dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques
- d’arrosage des espaces verts et massifs fleuris publics ou privés en journée (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
- d’arrosage des potagers domestiques en journée (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
- d’arrosage des espaces sportifs publics ou privés (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
- d’irrigation des cultures hors maraîchage et systèmes d’irrigation économes
(de 10 h à 18 h sur le département et de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
- de premier remplissage des piscines privées (sauf si travaux débutés avant l’alerte)
- de lavage des véhicules à titre privé à domicile
- de lavage des façades et toitures, hors matériel haute pression
- de lavage des voiries et voies privées, sauf impératif sanitaire ou de sécurité
- de fonctionnement des fontaines à circuit ouvert