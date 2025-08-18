Actualité
Le parc de Miribel-Jonage grillé par la sécheresse cet été. (Photo Hadrien Jame)

L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont placés en alerte sécheresse depuis ce lundi.

    Dans un communiqué diffusé ce lundi, la préfecture du Rhône indique que l'ensemble des cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon sont désormais placés en alerte sécheresse.

    "L'absence de précipitation depuis mi-juillet et les fortes températures actuelles ont contribué à accentuer le tarissement des cours d'eau", indiquent les services de l'État. Pour l'heure, "les nappes souterraines, hors Saône, présentent des niveaux encore satisfaisants", mais les prévisions météorologiques ne permettent pas d'envisager un maintien des débits de saison.

    L'axe Saône, déjà en alerte depuis le 8 juillet le reste également. Le passage en alerte du Rhône impliquent des mesures de restriction notamment une limitation des arrosages des espaces verts et un arrêt des lavages des véhicules chez les particuliers.

    Interdictions :

    • de tout prélèvement dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement pour les usages domestiques
    • d’arrosage des espaces verts et massifs fleuris publics ou privés en journée (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
    • d’arrosage des potagers domestiques en journée (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
    • d’arrosage des espaces sportifs publics ou privés (interdit de 10 h à 18 h sur le département / de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
    • d’irrigation des cultures hors maraîchage et systèmes d’irrigation économes
      (de 10 h à 18 h sur le département et de 11 h à 18 h sur l’axe Saône)
    • de premier remplissage des piscines privées (sauf si travaux débutés avant l’alerte)
    • de lavage des véhicules à titre privé à domicile
    • de lavage des façades et toitures, hors matériel haute pression
    • de lavage des voiries et voies privées, sauf impératif sanitaire ou de sécurité
    • de fonctionnement des fontaines à circuit ouvert
    à lire également
    Chantier Jardin des Balmes Croix-Rousse
    "Un projet de logements 100% abordables": à la Croix-Rousse, le chantier du jardin des Balmes se poursuit

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Chantier Jardin des Balmes Croix-Rousse
    "Un projet de logements 100% abordables": à la Croix-Rousse, le chantier du jardin des Balmes se poursuit 18:16
    L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon 17:49
    Le Tour de l'Avenir fera escale dans les monts du Lyonnais ce week-end 17:34
    Retrouvé à Vaulx-en-Velin, un sans-abri condamné pour ne pas avoir respecté sa semi-liberté 16:59
    Lyon : à la Part-Dieu, le magasin Intersport en liquidation totale avant-travaux 16:17
    d'heure en heure
    Un robot humain déambule dans les rues de Lyon : l'expérience insolite réalisée par un youtubeur 15:40
    Un crash d'ULM fait deux blessés graves près de Lyon 15:06
    Pierre Orsi, place Kléber, Lyon
    A Lyon, le premier "bouchon alsacien" va remplacer l'ancien restaurant de Pierre Orsi 14:24
    Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme 13:49
    Anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : un rassemblement prévu dimanche à Lyon 13:07
    Conducteurs TCL
    Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon 12:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ? 11:47
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant 11:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut