Image d’illustration. (© Tim Douet)

Retrouvé à Vaulx-en-Velin, un sans-abri condamné pour ne pas avoir respecté sa semi-liberté

  • par Clémence Margall

    • Un sans-abri de 57 ans a été retrouvé chez ses parents à Vaulx-en-Velin, un mois après avoir disparu. Il a été condamné à quatre mois de prison ferme pour ne pas avoir respecté sa semi-liberté.

    Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme de 57 ans, sans-abri, lundi 11 août après que ce dernier n’a pas respecté sa semi-liberté. Incarcéré dans le centre pénitentiaire de la commune du Rhône pour des faits de violences sur son père, l’homme ne s’est pas présenté le 2 juillet à la prison. Il a finalement été retrouvé un mois plus tard chez ses parents, à Vaulx-en-Velin, indiquent nos confrères du Progrès.

    À la barre, le mis en cause a assuré qu’il "ne sait pas pourquoi (il) a fait ça." Sans domicile fixe depuis deux ans, il également expliqué : "J’y suis allé comme ça. J’errais dans les rues, je dormais dans un parc ou dans le garage de mes parents. Je n’ai plus d’amis." Désemparé, le tribunal a finalement condamné le quinquagénaire à quatre mois de prison ferme.

