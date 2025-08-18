Actualité
©PHOTOPQR/LE PROGRES/Richard MOUILLAUD – Lyon 20/03/2022 – le 20/03/2022 Rassemblement pour l’ Ukraine -Rassemblement de soutien ‡ l’ Ukraine place Bellecour (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive674475.jpg) [Photo via MaxPPP]

Anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : un rassemblement prévu dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • L’association Lyon-Ukraine organise une mobilisation dimanche 24 août à 18 heures sur la place des Terreaux afin de célébrer la fête nationale ukrainienne.

    Le 24 août 1991, l’Ukraine officialisait son indépendance de l’Union Soviétique. À l’occasion de ce 34e anniversaire, l’association Lyon-Ukraine et le comité Ukraine 33 organise ce dimanche une marche dès 18 heures depuis la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement.

    Lire aussi : Ukraine : "on est entre le marteau et l'enclume", regrette Mykola Cuzin

    "C’est un jour de mémoire et de fierté qui rappelle le courage d’un peuple qui a su revendiquer sa place sur la scène internationale. Depuis 2022, elle est devenue le symbole de la résistance face à la guerre. Alors que le révisionnisme poutinien souhaite engloutir l’Ukraine, le 24 août rappelle ce qu’était la domination russe et qu’il est possible de s’en libérer", déclare ainsi l’association.

    Après la place des Terreaux, le cortège traversera la rue Constantine, les quais de la Pêcherie, Saint-Antoine et des Célestins, avant de rejoindre la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Des prises de parole, des temps musicaux et de prières sont prévus.

    à lire également
    Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme 13:49
    Anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : un rassemblement prévu dimanche à Lyon 13:07
    Conducteurs TCL
    Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon 12:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ? 11:47
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant 11:01
    d'heure en heure
    Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi 10:23
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée 09:44
    police Lyon
    À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial 09:06
    Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon 08:31
    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux 08:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    Parc
    "Ici, on n'a pas de culture maritime" : un été noir de noyades dans le Rhône 17/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut