Anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : un rassemblement prévu dimanche à Lyon

L’association Lyon-Ukraine organise une mobilisation dimanche 24 août à 18 heures sur la place des Terreaux afin de célébrer la fête nationale ukrainienne.

Le 24 août 1991, l’Ukraine officialisait son indépendance de l’Union Soviétique. À l’occasion de ce 34e anniversaire, l’association Lyon-Ukraine et le comité Ukraine 33 organise ce dimanche une marche dès 18 heures depuis la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement.

"C’est un jour de mémoire et de fierté qui rappelle le courage d’un peuple qui a su revendiquer sa place sur la scène internationale. Depuis 2022, elle est devenue le symbole de la résistance face à la guerre. Alors que le révisionnisme poutinien souhaite engloutir l’Ukraine, le 24 août rappelle ce qu’était la domination russe et qu’il est possible de s’en libérer", déclare ainsi l’association.

Après la place des Terreaux, le cortège traversera la rue Constantine, les quais de la Pêcherie, Saint-Antoine et des Célestins, avant de rejoindre la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Des prises de parole, des temps musicaux et de prières sont prévus.