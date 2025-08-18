Le Tour de l'Avenir fera escale dans les monts du Lyonnais ce week-end

Le Tour de l’Avenir passera par les monts du Lyonnais. (@Tour de l’Avenir)

Le Tour de l'Avenir traversera les monts du Lyonnais puis le Beaujolais vert ce week-end.

C'est une compétition scrutée de près par les amateurs de cyclisme. Dimanche 24 et lundi 25 août, le Tour de l'Avenir empruntera les routes des monts d'Or et de l'Ouest lyonnais.

Monts du Lyonnais puis Beaujolais vert

Le première étape passera reliera Aoste et Saint-Galmier et passera par les monts du Lyonnais, notamment Neuville-sur-Saône, Lissieu, puis la Tour-de-Salvagny et Pollionnay.

La deuxième étape reliera quant à elle Saint-Symphorien-sur-Coise à Vitry-en-Charollais et traversera le Beaujolais Vert.

Plusieurs anciens participants du Tour de l'Avenir sont ensuite devenus des têtes d'affiche du cyclisme mondial, comme Tadej Pogacar.