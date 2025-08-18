Actualité
Tribunal judiciaire de Lyon. (Photo : Nathan Chaize)

Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme

  • par La rédaction

    • Les gendarmes ont interpellé le suspect dans un bus après avoir suivi en temps réel le déplacement d'un appareil volé. Il a écopé d'un an de prison.

    Le 31 juillet vers 13h, une famille de Brignais signale le cambriolage de son domicile. Bijoux et appareils électroniques ont été dérobés quelques minutes plus tôt.

    Localisé grâce un appareil électronique

    L'un des appareils volés transmet sa géolocalisation près d'un arrêt de bus. Les gendarmes contrôlent un individu sur place mais ne trouvent pas le butin. Le signal se déplace ensuite suivant le trajet d'un bus.

    La patrouille intercepte le véhicule et découvre le même homme en possession d'un sac appartenant aux victimes et d'une arme prohibée. Tout le butin est récupéré.

    Présenté au tribunal judiciaire de Lyon, l'individu a été condamné à un an d'emprisonnement, une interdiction de port d'arme et une interdiction du territoire français.

    Faire défiler vers le haut