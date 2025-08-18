Mercredi 13 juillet, un chien a perdu la vie après avoir été asséné de coups de pied par un passant sur la place Maréchal Lyautey (6e).

Mercredi 13 juillet, un acte de cruauté a provoqué la mort d'un chien dans le 6e arrondissement de Lyon. Rapportés par Le Progrès, les faits sont survenus aux alentours de 22 heures, alors qu'un husky de six ans était de sortie avec le fils de sa propriétaire. Sans laisse, ni collier, le chien avait fini seul sur la place Maréchal Lyautey. Selon les témoins présents sur place, le husky aurait alors reçu plusieurs coups de pied de la part d'un autre homme baladant son chien avant de s'allonger devant des buissons. Alerté par l'état du chien, un passant aurait contacté la SPA.

Pris en charge par la SPA, le chien a finalement été récupéré par ses propriétaires aux alentours de 0 h 40. Mais à peine de retour au domicile, l'animal à dû être transporté d'urgence chez le vétérinaire car il peinait à respirer. A bout de souffle, le husky est finalement décédé devant la clinique vétérinaire. Selon les professionnels sa mort serait due à une hémorragie interne provoquée par les coups de pieds reçus quelques heures plus tôt.

Suite à cet acte de cruauté, la propriétaire du chien a décidé de porter plainte.

