À table
Pierre Orsi, place Kléber, Lyon
Pierre Orsi, place Kléber, Lyon

A Lyon, le premier "bouchon alsacien" va remplacer l'ancien restaurant de Pierre Orsi

  • par Loane Carpano

    • Fermé depuis février dernier, le Cazenove de Pierre Orsi sera prochainement transformé en un Winstub, un restaurant traditionnel alsacien.

    Le premier "Winstub" va ouvrir ses portes à Lyon, et pas dans n'importe quel établissement. En effet, un "bouchon alsacien" ouvrira dès l'automne à la place de l'ancien restaurant gastronomique Cazenove, autrefois géré par le chef lyonnais Pierre Orsi indique actuLyon.

    Pour rappel, l'établissement fermé depuis le 28 février dernier appartient désormais à l'alsacien Jacky Gallmann, ancien directeur de la Brasserie Georges. Ce dernier sera épaulé par son associé sommelier Frédéric Lafay, originaire de Bourgogne.

    Dans ce nouveau restaurant, Jacky Galmann proposera la douce cuisine de son enfance. Au menu : des plats traditionnels alsaciens dont la fameuse choucroute, le bœuf gros sel, ou encore le baeckeoffe, mais surtout : du bon vin proposé par Frédéric Lafay. Côté dessert, c'est Philippe Urraca mènera la danse, tandis que Christian Janier s'occupera des fromages. Niveau prix, il faudra compter entre 50 et 60 euros en moyenne pour un menu.

    C'est quoi un Winstub ?
    Nommé Weinstube en allemand, un Winstub est un établissement traditionnel historique typique alsacien. A l’origine, le Winstub était un lieu plutôt populaire, créé pour permettre aux producteurs de vins d’écouler le surplus de leur production, en tenant restaurant directement chez eux. Dans ses restaurants traditionnels sont servis : du vin et des petits plats du terroir fait maison.

    Lire aussi : Lyon : le restaurant de Pierre Orsi, le Cazenove, racheté par Jacky Gallmann 

    à lire également
    Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pierre Orsi, place Kléber, Lyon
    A Lyon, le premier "bouchon alsacien" va remplacer l'ancien restaurant de Pierre Orsi 14:24
    Il avait cambriolé une maison à Brignais : un an de prison ferme 13:49
    Anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : un rassemblement prévu dimanche à Lyon 13:07
    Conducteurs TCL
    Ils travaillent pendant vos vacances - "En été, les gens sont plus agréables" : en immersion avec Riad, chauffeur TCL à Lyon 12:25
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : à quel temps s'attendre cette semaine à Lyon ? 11:47
    d'heure en heure
    Lyon, place Maréchal Lyautey
    Lyon : un chien perd la vie après avoir été asséné de coups par un passant 11:01
    Rave-party illégale en Isère : 300 personnes encore sur place ce lundi 10:23
    EHPAD
    Un appel à candidatures lancé en Auvergne-Rhône-Alpes pour créer des places en maison d'accueil spécialisée 09:44
    police Lyon
    À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial 09:06
    Pollution : une qualité de l’air dégradée ce lundi à Lyon 08:31
    Métropole de Lyon : une explosion liée à une fuite de gaz fait un mort à Vénissieux 08:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Canicule : encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:35
    Météo : encore une journée chaude ce lundi à Lyon avec 33 degrés 07:18
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut