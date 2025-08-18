Fermé depuis février dernier, le Cazenove de Pierre Orsi sera prochainement transformé en un Winstub, un restaurant traditionnel alsacien.

Le premier "Winstub" va ouvrir ses portes à Lyon, et pas dans n'importe quel établissement. En effet, un "bouchon alsacien" ouvrira dès l'automne à la place de l'ancien restaurant gastronomique Cazenove, autrefois géré par le chef lyonnais Pierre Orsi indique actuLyon.

Pour rappel, l'établissement fermé depuis le 28 février dernier appartient désormais à l'alsacien Jacky Gallmann, ancien directeur de la Brasserie Georges. Ce dernier sera épaulé par son associé sommelier Frédéric Lafay, originaire de Bourgogne.

Dans ce nouveau restaurant, Jacky Galmann proposera la douce cuisine de son enfance. Au menu : des plats traditionnels alsaciens dont la fameuse choucroute, le bœuf gros sel, ou encore le baeckeoffe, mais surtout : du bon vin proposé par Frédéric Lafay. Côté dessert, c'est Philippe Urraca mènera la danse, tandis que Christian Janier s'occupera des fromages. Niveau prix, il faudra compter entre 50 et 60 euros en moyenne pour un menu.

C'est quoi un Winstub ?

Nommé Weinstube en allemand, un Winstub est un établissement traditionnel historique typique alsacien. A l’origine, le Winstub était un lieu plutôt populaire, créé pour permettre aux producteurs de vins d’écouler le surplus de leur production, en tenant restaurant directement chez eux. Dans ses restaurants traditionnels sont servis : du vin et des petits plats du terroir fait maison.

