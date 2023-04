Immobilier : "Rillieux-la-Pape est extrêmement bien situé" (vidéo)

Nicolas Belrose est le directeur de l'agence Orpi de Rillieux-la-Pape. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le marché immobilier de Rillieux-la-Pape.

Nicolas Belrose débute en donnant les caractéristiques générales de la commune de Rillieux : "Un petit peu d'histoire : il faut savoir que Rillieux-la-Pape est le fruit d'une réunification entre deux communes en 1972. Rillieux-la-Pape est situé au nord de Lyon, juste après Caluire, et un petit peu avant la frontière de l'Ain. Elle a une position géostratégique assez intéressante puisque nous avons le l'accès au périphérique en 5 minutes, nous avons le contournement A46, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 30 minutes, les gares Part-Dieu et Perrache entre 15 et 20 minutes. C'est donc extrêmement bien situé sur la première couronne autour de Lyon."

Les prix de l'immobilier de Rillieux-la-Pape

Le directeur de l'agence Orpi de Rillieux poursuit en donnant des détails sur la question financière : "On a une très grande disparité au niveau des prix dans la commune car tout dépend les secteurs. Aujourd'hui, je peux vous proposer en ticket d'entrée pour un T3, sur le secteur de la "Ville nouvelle", entre 1300 et 1500 euros du mètre carré, soit à peu près entre 110 000 et 120 000 euros au total. Les secteurs comme "Loup Pendu", "Le Village" sont un peu plus demandés, les immeubles sont un peu plus récents et à taille humaine. Il va falloir éventuellement doubler le prix et passer entre 3200 et 3400 euros du mètre carré, soit à peu près entre 220 000 et 230000 euros."

Les secteurs pour les familles

"Le secteur de la "Ville nouvelle" puisque c'est un secteur qui est un peu plus concentré : on a beaucoup plus de transports en commun, la ligne C2 et C5, il y a des écoles... Il y a aussi le secteur de "Rillieux Village" puisqu'on a le groupe scolaire Lyon Saint-Charles qui accueille des élèves de la maternelle jusqu'au jusqu'au lycée. Ensuite on a des secteurs un peu plus reculés, type zone pavillonnaire, mais qui sont tout aussi demandés par les acquéreurs."

Une forte demande sur le marché des maisons à Rillieux

"Sur le plateau de Rillieux, vous trouverez des maisons standards : superficie de 100 m², avec 300 mètres carrés de parcelle, avec des tickets d'entrée aux alentours des 380 000 euros et jusqu'à 420 000 euros. Il y a aussi le secteur de Crépieux avec des maisons de charme, du type des années 30, à proximité du secteur de Vassieux à Caluire. Des secteurs qui sont extrêmement prisés et les tickets d'entrée s'échelonnent entre 500 000 et jusqu'à 800 000 euros selon l'état des maisons."

Plus de détails dans la vidéo sur la rentabilité locative, les secteurs avec des logements neufs et la conjoncture de la hausse des taux de crédit...

