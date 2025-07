Théâtre aux Nuits de Fourvière : L’Iliade façon Bravache 

Top chrono, les quatre interprètes de la compagnie Bravache relèvent le défi de raconter et jouer toute l’histoire de L’Iliade en 50 minutes.

Une épopée où l’on croise bien sûr Achille, Ulysse, Hélène et Pâris, et où la guerre de Troie fait rage, ici restituée avec des effets spéciaux, comme des épées en carton, des casques en plastique et du faux sang.

Attendez-vous à trembler (de rire) devant ce spectacle approximativement spectaculaire mais réellement épique et fidèle au récit mythique, à peine égratigné au passage.

L’Iliade – Le 16 juillet aux Nuits de Fourvière